Grey’s Anatomy 17: la stagione

Grey’s Anatomy 17 è tornato Oltreoceano, mentre in Italia la programmazione è ancora sospesa e sembra non riprenderà prima della metà di aprile su Fox. Il 13 aprile verrà trasmesso il sesto episodio in italiano, mentre in America è andato già in onda l’ottavo. Nelle prime sette puntate abbiamo visto tutti i dottori alle prese con la pandemia da Covid-19: Meredith ha il virus ed è in condizioni gravissime, esattamente come Koracich: la prima è attaccata al respirtatore, mentre il secondo sta guarendo piano piano. De Luca è stato accoltellato nel tentativo di fermare un trafficante, tuttavia i suoi colleghi non sono riusciti a salvarlo e purtroppo è morto. Ecco cosa succede nell’ottavo episodio della diciassettesima stagione!

Grey’s Anatomy 17: trama episodio 8 [SPOILER]

Nell’ottavo episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia dovrebbe andare in onda il 27 aprile vedremo tutti i medici piangere la morte di De Luca, anche se non è possibile fare un vero e proprio funerale a causa delle regole anti-covid. Amelia è molto nervoso per la situazione di Meredith che nel frattempo continua ad essere attaccata al respiratore, così litiga con Link che raggiunge Jo a casa per ubriacarsi, anche insieme a Jackson. La Bailey decide di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, visto che probabilmente ancora non si è ripresa totalmente dalla morte della madre e a sostituirla troviamo il capo Webber. Infine Meredith si trova ancora sulla sua “isola” e torna Derek a farle compagnia: vincerà la voglia di avvicinarsi sempre di più al marito ormai defunta oppure la voglia di continuare a lottare per restare viva e tornare così dai tre figli che l’aspettano?

Grey’s Anatomy 17: il cast

Nel cast troviamo gli attori storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery). Senza dimenticare anche Caterina Scorsone come Amelia Shepherd, Camilla Luddington come Jo Wilson, Kelly McCreary come Maggie Pierce, Kim Raver come Teddy Altman e Giacomo Gianniotti come Andrew DeLuca. E ancora Jake Borelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Sophia Ali Taylor (Dahlia Qadri), Rushi Kota (Vik Roy) e Jaicy Elliot (Taryn Helm).