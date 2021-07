Maneskin al Circo Massimo: data, biglietti e come arrivare

Maneskin al Circo Massimo: data

I Måneskin hanno svelato uno speciale appuntamento dal vivo nella splendida cornice del Circo Massimo di Roma, previsto per sabato 9 luglio 2022. Il tour nei palazzetti, programmato per quest’inverno e il prossimo anno, è ufficialmente sold out.

Maneskin al Circo Massimo: biglietti

I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com dalle ore 11:00 di mercoledì 28 luglio 2021 e dalle ore 11:00 di lunedì 2 agosto 2021 in tutte le rivendite autorizzate. Ecco invece tutte le altre date del tour per cui però non è più possibile acquistare ticket:

Giovedì 5 agosto 2021 || Lokeren, Belgio – LOKERSE FESTIVAL

Venerdì 13 agosto 2021 || Praga, Repubblica Ceca – ROCK FOR PEOPLE

Sabato 14 agosto 2021 || Braine-Le-Comte, Belgio – RONQUIÈRES FESTIVAL

Giovedì 19 agosto 2021 || Gdynia, Polonia – OPEN’ER PARK

Sabato 4 settembre 2021 || Schijndel, Olanda – PAASPOP FESTIVAL

Sabato 11 settembre 2021 || Vienna, Austria – NOVAROCK PILOT FESTIVAL

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 4 giugno 2022 || Nürburgring, Germania | ROCK AM RING

Domenica 5 giugno 2022 || Zeppelinfeld, Germania | ROCK IM PARK

Venerdì 24 giugno 2022 || Haiden, Norvegia | TONS OF ROCK

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo – NUOVA DATA

Maneskin al Circo Massimo: come arrivare

Il Circo Massimo si trova nel centro storico di Roma. Si può raggiungere con i mezzi pubblici o in auto private dai principali aeroporti (Ciampino e Fiumicino) e l’autostrada A1. Ecco tutti i consigli su come arrivare per il concerto dei Maneskin: