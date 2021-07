“I Wanna be your slave” è il nuovo singolo dei Maneskin. Tratto da Teatro d’ira – Vol. I, il secondo album in studio del gruppo, arriva dopo “Vent’anni” e “Zitti e Buoni”, che è valso al gruppo la vittoria all’Eurovision 2021 dopo quella al Festival di Sanremo.

Il brano, uscito giusto ieri, è un inno all’amore libero. Quell’amore che non viene condizionato da alcun tipo di censure o condizionamenti sociali (“So che hai paura di me, Hai detto che sono troppo eccentrico, Sto piangendo tutte le mie lacrime). Ecco il testo, la traduzione e il video del singolo.

I Wanna be your slave dei Måneskin, testo

I wanna be your slave

I wanna be your master

I wanna make your heart beat

Run like rollercoasters

I wanna be a good boy

I wanna be a gangster

‘Cause you can be the beauty

And I could be the monster

I love you since this morning

Not just for aesthetic

I wanna touch your body

So fucking electric

I know you scared of me

You said that I’m too eccentric

I’m crying all my tears

And that’s fucking pathetic

I wanna make you hungry

Then I wanna feed ya

I wanna paint your face

Like you’re my Mona Lisa

I wanna be a champion

I wanna be a loser

I’ll even be a clown

‘Cause I just wanna amuse ya

I wanna be your sex toy

I wanna be your teacher

I wanna be your sin

I wanna be a preacher

I wanna make you love me

Then I wanna leave ya

‘Cause baby, I’m your David

And you’re my Goliath

Because I’m the devil

Who’s searching for redemption

And I’m a lawyer

Who’s searching for redemption

And I’m a killer

Who’s searching for redemption

I’m a motherfucking monster

Who’s searching for redemption

And I’m a bad guy

Who’s searching for redemption

And I’m a blond girl

Who’s searching for redemption

I’m a freak that

Is searching for redemption

I’m a motherfucking monster

Who’s searching for redemption

I wanna be your slave

I wanna be your master

I wanna make your heart beat

Run like rollercoasters

I wanna be a good boy

I wanna be a gangster

Cause you can be the beauty

And I could be the monster

I wanna make you quiet

I wanna make you nervous

I wanna set you free

But I’m too fucking jealous

I wanna pull your strings

Like you’re my telecaster

And if you want to use me I could be your puppet

‘Cause I’m the devil

Who’s searching for redemption

And I’m a lawyer

Who’s searching for redemption

And I’m a killer

Who’s searching for redemption

I’m a motherfucking monster

Who’s searching for redemption

I wanna be your slave

I wanna be your master

I wanna be your slave, traduzione in italiano

Voglio Essere Il Tuo Schiavo

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo maestro

Voglio far in modo che il tuo battito cardiaco

Corra come le montagne russe

Voglio essere un bravo ragazzo

Voglio essere un gangster

Perché tu potresti essere la bella

E io potrei essere il mostro

Ti amo da questa mattina

Non solo per estetica

Voglio toccare il tuo corpo

Così fottutamente elettrico

So che hai paura di me

Hai detto che sono troppo eccentrico

Sto piangendo tutte le mie lacrime

Ed è patetico cazzo

Voglio renderti affamata

E poi nutrirti

Voglio dipingere il tuo volto

Come se fossi la mia Mona Lisa

Voglio essere un campione

Voglio essere un perdente

Sarò anche un clown

Perché voglio solo intrattenerti

Voglio essere il tuo giocattolo sessuale

Voglio essere il tuo insegnante

Voglio essere il tuo peccato

Voglio essere un predicatore

Voglio che tu mi ami

E poi voglio lasciarti

Perché tesoro sono il tuo David

E tu la mia Goliath

Perché sono il diavolo

Che sta cercando la redenzione

E sono un avvocato

Che sta cercando la redenzione

E sono un killer

Che sta cercando la redenzione

Sono fottuto mostro

Che sta cercando la redenzione

E sono un cattivo ragazzo

Che sta cercando la redenzione

E sono una ragazza bionda

Che sta cercando la redenzione

Sono un pazzo

Che sta cercando la redenzione

Sono fottuto mostro

Che sta cercando la redenzione

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo maestro

Voglio che il tuo battito cardiaco

Corra come le montagne russe

Voglio essere un bravo ragazzo

Voglio essere un gangster

Perché tu puoi essere la bella

E io potrei essere il mostro

Voglio renderti calma

Voglio renderti nervosa

Voglio liberarti

Ma sono fottutamente geloso

Voglio muovere le tue corde

Come se fossi la mia telecaster

E se vuoi usarmi posso essere il tuo pupazzo

Perché sono il diavolo

Che sta cercando la redenzione

E sono un avvocato

Che sta cercando la redenzione

E sono un killer

Che sta cercando la redenzione

Sono fottuto mostro

Che sta cercando la redenzione

Voglio essere il tuo schiavo

Voglio essere il tuo maestro

Leggi anche: