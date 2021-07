Quando la festa si avvicina, pensare al meteo di Ferragosto è imprescindibile, soprattutto se quella del 15 sarà la nostra unica settimana di ferie. Ferragosto è una delle date più attese di ogni estate, non è strano che tanta importanza venga dedicata alle condizioni metereologiche del 15 agosto. Come saranno quelle del 2021? Continuate a leggere.

Meteo di Ferragosto 2021, quali sono le previsioni

Il meteo di Ferragosto 2021 porta con sé l’incubo della pioggia. Rischio che è sempre dietro l’angolo, soprattutto considerato il tempo instabile degli ultimi giorni. Caldo e afa, burrasche a non finire e d’un tratto il sole. Come fare a capire che tempo farà il 15 agosto? Saperlo è importante in quanto, se stai organizzando una scampagnata, una giornata al mare o un mini viaggio, la pioggia potrebbe mandare a monte tutti i preparativi. Per questo motivo è importante conoscere le previsioni in anticipo, così da trovare alternative nel caso ci dovesse essere maltempo.

Difficile sapere con certezza le previsioni meteo per il 15 agosto. Manca ancora tanto, quindi non possiamo essere sicuri di come sarà il tempo nelle diverse regioni italiane in quei giorni. Ciò che possiamo fare, però, è affidarci alle previsioni meteo dell’Aeronautica militare: queste ci predicono per la prima metà del mese di agosto afa e caldo su gran parte d’Italia, ma anche massicce precipitazioni, specie nel Nord.

Ferragosto 2021, cosa fare in caso di pioggia

Lo sappiamo, Ferragosto e vacanze rovinate non ci mettono di buon umore. Tuttavia, bisogna essere positivi e pensare che in ogni caso si tratta di una giornata di festa da trascorrere insieme ad amici e parenti. Pioggia o sole, la cosa importante è stare bene qualsiasi cosa si decida di fare. Per esempio, ecco alcune idee:

Visita ad una città d’arte: ovviamente se non c’è il diluvio. Con la pioggia andare al mare non è il caso, ma armandovi di ombrello potrete visitare una delle tante belle città d’Italia, partecipare a mostre e assaggiare piatti tipici. Una giornata alternativa e diversa dal solito Ferragosto!

Avventura in macchina. Alcuni luoghi sotto la pioggia diventano ancora più suggestivi. Ed allora, salite in macchina e iniziate a guidare fino a quando non avrete trovato un posto nel quale valga la pena fermarsi per trascorrere il Ferragosto.

Casa in campagna: se qualcuno di voi ha una casa in campagna o avete la possibilità di prenderne una in affitto, che aspettate? Basta fare una bella spesa, cucinare tutti insieme e con un po' di musica trascorrerete delle ore indimenticabili.

Partita di bowling. Potete anche organizzare una gara al bowling insieme agli amici. Si tratta di un gioco divertente che, solitamente, piace a tutti. Le ore trascorreranno senza che ve ne accorgiate.

Centro benessere: voglia di relax? E allora provate a dare un'occhiata ai pacchetti dei Centri benessere, che in genere includono il percorso Spa, massaggi e spesso anche cena e pernottamento.

Agriturismo: magari in montagna, una bella giornata all'insegna della buona tavola con un bel panorama da godere.

Maratona di film: la pioggia vi ha colto di sorpresa? Avevate preparato tante cose buone per un fantastico picnic? Portate il pranzo a casa, preparate una bella tavola e, dopo aver pranzato, un po' di popcorn, gelati e un bel film tutti insieme!

Centro commerciale. Certo, non è l'ideale, ma è pur sempre un luogo al chiuso nel quale trascorrere diverse ore senza annoiarsi, specie se amate fare shopping.

Ferragosto 2021, idee su cosa fare

