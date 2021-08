Vacanza al mare a Ferragosto 2021

Un tuffo al mare, una dormita sulla sabbia, buon cibo sotto l’ombrellone e siete a metà dell’opera: ecco la vacanza ideale per il 15 agosto. Partire a Ferragosto non è sempre comodo e facile, soprattutto quest’anno vista la pandemia ancora in corso: voi però non volete proprio rinunciare a ricchi pranzi al sacco e bagni rinfrescanti al mare e non solo. Non manca a Ferragosto la possibilità di una vacanza coi fiocchi ma se state leggendo questo articolo sicuramente ancora non avete trovato quella che fa al caso vostro. Oggi vi invoglieremo un po’ e vi aiuteremo a decidere, anche perché non c’è rimasto molto tempo per prenotare. Siete pronti?

Ferragosto 2021 all’estero: le mete di mare

Visto che le vacanze di Ferragosto sono sempre troppo corte e c’è bisogno di staccare la spina, il nostro primo consiglio è di prenotare per un weekend lungo su una spiaggia con tanto sole e rilassarvi. Se optate per il mare fuori dai confini nazionali, ecco le mete più belle e spettacolari per trascorrere un Ferragosto 2021 al top!

Perché andare tanto lontano? Basta solo varcare il confine ed esplorare le mille e più spiagge della Croazia : dalla sabbia finissima, ai ciottoli e gli scogli… ognuno può trovare la propria spiaggetta del cuore. La sera provate uno dei tanti ristorantini di pesce lungomare: ottima atmosfera, pesce fresco e sapore mediterraneo! Gli hotel? Hanno prezzi decisamente convenienti. Le mete più belle sono l’Isola di Korkula, o di Brac, o di Hvar, proprio di fronte a Spalato.

Ferragonsto 2021: al mare in Italia

Beh, non c’è mica bisogno di andare molto lontano per godersi un po’ di mare… già, le coste italiane non hanno nulla a che invidiare al resto del mondo. Se quest’anno vi sentire più nazionalisti che mai, vi proponiamo alcune spiaggette che non dimenticherete facilmente e dove potrete godere delle meritate vacanze di Ferragosto!

Sardegna: il mare sardo è stato equiparato ai Caraibi pensate un po’… per questo c’è l’imbarazzo della scelta, da nord a sud è davvero difficile individuare quali possono essere le migliori spiagge della Sardegna: il Golfo dell’Asinara, il litorale di Alghero, le meravigliose calette dell’Arcipelago della Maddalena, il territorio dell’Ogliastra e le magnifiche spiagge di Villasimius offrono tutti degli scenari entusiasmanti. Tra questi, la spiaggia La Pelosa a Stintino o la Spiaggia Rosa dell’Isola di Budelli sono solo alcune delle tantissime perle naturali di questa stupenda isola…

Cosa fare a Ferragosto 2021 al mare

Come avrete notato, le proposte balneari per la vostra vacanza a Ferragosto al mare sono davvero tante e tutte molto valide ma una volta là, come festeggiare? Cosa fare in un giorno di vacanza tra spiaggia, cocktail e lunghe passeggiate sulla battigia? Ecco le nostre idee: