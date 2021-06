Mille di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti: testo

È stato pubblicato venerdì 11 giugno – in radio e in digitale – “Mille”, il nuovo singolo di Fedez e Achille Lauro in collaborazione con Orietta Berti, il trio inedito e inaspettato che duetta insieme per la prima volta in occasione della stagione più calda dell’anno.

L’annuncio è stato dato a sorpresa dai tre artisti tramite un post su Instagram che li vede insieme sul set del videoclip ufficiale, creando attesa e stupore per la canzone, con oltre 1 milione di like. Il brano, prodotto da d.whale, richiama le atmosfere anni Sessanta, le estati italiane passate tra amori intensi, notti stellate, passi di twist e segreti sussurrati all’orecchio.

Leggi anche:

Ecco il testo ufficiale e completo di “Mille” di Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti:

Quello che hai messo nel rossetto

mi fa effetto

mi hai fatto un altro dispetto

lo fai spesso

e mi chiuso in me stesso

e balbetto

si ma quanto sono stronzo

mi detesto

ma tu non ci resti male

che ognuno ha le sue

si vive una volta sola

ma tu vali due

vorrei darti un bacetto

ma ti ho detto

se ti fai ancora una dentro il pacchetto

Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre

si è rotta l’aria nel mio bungalow e vengo da te

però mi dici non salire che è meglio di no

se cambi idea mi fai impazzire dai baby come on

? sui gradini ma non te la tiri

coi tatuaggi ? con i gelatini

non dire che non te l’ho detto

esco

però ritorno presto ti prometto

Quando sei arrivato ti stavo aspettando

con due occhi più grandi del mondo

quante stelle ci girano intorno

se mi porti a ballare

labbra rosso Coca Cola

dimmi il segreto all’orecchio stasera

hai risolto un bel problema e va bene così

Ma poi me ne restano mille

poi me ne restano mille

Tre volte di fila beh

sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina se

la notte continua

mi avevi detto solo un altro ma sono già a te

così sfacciato che domando se sali da me

spogliami e facciamo un tris, tris

stanotte questa casa sembra Grease

Quando sei arrivato ti stavo aspettando

con due occhi più grandi del mondo

quante stelle ci girano intorno se mi porti a ballare

labbra rosso Coca Cola

dimmi un segreto all’orecchio stasera

hai risolto un bel problema

e va bene così

ma poi me ne restano mille

poi me ne restano mille

Sa sa Sabato sera

suoni il cla cla cabrio nera

siamo in macchina ho una stella si tuffa e viene giù

poi me ne restano mille

Sa sa sa Sabato sera

suoni il cla cla cabrio nera

siamo in macchina ho una stella si tuffa e viene giù

Labbra rosso Coca Cola

dimmi un segreto all’orecchio stasera

hai risolto un bel problema e va bene così

Ma poi me ne restano mille

poi me ne restano mille

mille