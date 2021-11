MTV EMA 2021 in streaming: come vederlo

MTV EMA 2021 streaming: come vederlo

Domenica 14 novembre 2021 presso il Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria si svolgeranno gli MTV Europe Music Awards, meglio conosciuti come EMA. Il red carpet e la premiazione verranno trasmessi MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV MUSIC (canale Sky 132 e 704) e VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky) e su altri brand di ViacomCBS Italia (su Paramount Network canale 27 del digitale terrestre, 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD e Spike canale 49 del digitale terrestre, 26 di Tivùsat e 169 di Sky sarà in onda dalle 23.20).

MTV EMA 2021 streaming: cast

Sul palco ci saranno (tra gli ospiti annunciati almeno fino ad adesso) Maluma, icona latina nota al livello internazionale, vincitore agli VMA 2020 nella categoria “Best Latin”, torna per la seconda volta sul palco degli EMA oltre ad avere due candidature come “Best Latin” e “Best Lat Am-Central Act”; i Maneskin performeranno per la prima volta sul palco degli EMA; la band ha 3 nomination per “Best Rock”, “Best Group” e “Best Italian Act”; infine ci sarà Kim Petras, reduce da una esibizione di successo durante il pre-show dei VMAs in cui ha interpretato il suo ultimo singolo “Future Starts Now”.

Leggi anche:

MTV EMA 2021 streaming: nomination

MTV ha annunciato le candidature e troviamo Justin Bieber in testa con ben otto nomination tra cui “Best Artist”, “Best Pop”, ben due “Best Song” per i suoi successi globali “Peaches” con Daniel Caesar e Giveon e “STAY” con The Kid LAROI, “Best Video” per “Peaches”, “Best Collaboration” insieme a The Kid LAROI e “Biggest Fans”. Dietro di lui Doja Cat e Lil Nas X lo rincorrono con sei nomination ciascuno.