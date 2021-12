Siamo entrati nel vivo dell’attesa: le playlist per Natale allegre ci terranno compagnia da qui alla fine delle feste. In inglese, in italiano, per bambini, le playlist natalizie in realtà accompagnano un po’ tutti: dal momento di addobbare l’albero a quello di fare i biscotti natalizi. Non c’è occasione in cui mettere su una playlist di canzoni di Natale allegre non sia una buona idea. Pronti a prendere spunto?

Playlist per Natale: quelle per mettere allegria

Il Natale è sempre più vicino e tutti noi siamo prontissimi a trascorrere le vacanze in assoluto relax. Inizia il periodo dei giochi da tavolo, dei film in compagnia di una buona cioccolata calda e delle feste in casa. Non vedete l’ora, vero? Festeggiare il Natale insieme mette già di per sé tanta allegria, ma occorre dare qualche tocco in più. Oltre alle decorazioni, al buon cibo e alla buona compagnia, noi vi consigliamo di aggiungere anche un sottofondo musicale che non guasta di certo. E allora, ecco alcune playlist da poter utilizzare!

Scopri anche: Canzoni di Natale famose: titoli e testo

Playlist per Natale allegre in inglese

Preferite il tema natalizio puro al 100%? E allora non dovete fare altro che scegliere tra queste canzoni allegre in inglese:

Jingle Bells – Michael Bublé All I want for Christmas is you – Mariah Carey Last Christmas – Wham! Happy Christmas – John Lennon We wish you a Merry Christmas Let it snow – Bing Crosby White Christmas – Michael Bublé Rockin’ Around the Christmas – Brenda Lee Santa Tell Me – Ariana Grande Shake Up Christmas – Train

Playlist per Natale in italiano

Le canzoni di Natale in italiano non passano mai di moda. Ecco quelle capaci di suscitare gioia:

Tu scendi dalle stelle O è natale tutti i giorni Astro del ciel Babbo Natale giù per il camino Tu scendi dalle stelle A natale Puoi E’ la notte di Natale Magico Natale L’Albero di natale

Playlist di Natale, canzoni da ballare

Avete intenzione di darvi alle danze? Volete una serata un po’ movimentata? Ecco allora qualche canzone per animare un po’ la festa!

Follow my pamp – Andrea Damante No Lie – Sean Paul ft. Dua Lipa Swalla – Jason Derulo Uptown Funk – Mark Ronson Felice los 4 – Maluma Sia – Cheap Thrills ft. Sean Paul Mi gente – J Balvin, Willy William Mayores – Becky G, Bad Bunny Dura – Daddy Yankee Ritmo – The Black Eyed Peas Shaky Shaky – Daddy Yankee Don’t let me be misunderstood – Santa Esmeralda Sweet Dreams – Eurithmics La notte vola – Lorella Cuccarini Cicale – Heather Parisi Ma il cielo è sempre più blu Rino Gaetano Vieni a ballare in Puglia – Caparezza Karma Chameleon – Culture Club Daddy Cool – Boney Happy Hour – Ligabue Pedro – Raffaella Carrà Cobra – Donatella Rettore Per colpa di chi – Zucchero

Playlist per Natale allegre per bambini da Youtube

Concludiamo con una playlist di Natale allegra per i bambini, direttamente da Youtube. Mettete play!

Buon Natale in allegria (i mitici angioletti)

Ddin don dan (jingle bells) (i mitici angioletti)

Il pupazzo di neve (i mitici angioletti)

Rudolph the red nosed reindeer (cristina scuri)

Circo di Natale (piccolo coro di Milano)

Dolce natale, dolce sei tu (piccolo coro di Natale)

La gara dei sorrisi (i mitici angioletti)

Santa claus is coming to town (Cristina Scuri)

Jingle bell rock (Cristina Scuri)

Bianco natale (i mitici angioletti)

We wish you a merry christmas (Cristina Scuri)

Natale rock (piccolo coro di Milano)

Bella befana (Elisabetta Viviani)

Mitico angioletto (i mitici angioletti)

Lascia che nevichi (i mitici angioletti)

Non perdere: