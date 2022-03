Rolling Stones in concerto a Milano nel 2022: data

I Rolling Stones hanno annunciato il loro tour europeo chiamato Sixty per festeggiare il sessantesimo anno di carriera. Saranno 14 appuntamenti dal vivo negli stadi in 10 diversi Paesi europei e tra questi troviamo anche l’Italia: l’unica tappa nel nostro Paese sarà il prossimo 21 giugno a Milano presso lo Stadio San Siro. La serie di concerti, prodotta da Concerts West/Aeg Presents, prenderà il via l’1 giugno dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi continuare a Monaco diù Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Milano, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma. Il 9 giugno il gruppo storico rientrerà in patria per una esibizione speciale allo Stadio Anfield, nel cuore di Liverpool. Sempre nel Regno Unito Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood performeranno nelle date del 25 giugno e 3 luglio all’Hyde Park di Londra.

Rolling Stones in concerto a Milano nel 2022: biglietti

I biglietti per l’unica data italiana dei Rolling Stones allo Stadio San Siro di Milano sono disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 12:00 di mercoledì 16 marzo alle ore 23.59 di giovedì 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli. La vendita generale dei ticket inizierà invece dalle ore 10:00 di venerdì 18 marzo su TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket in tutti i punti vendita autorizzati. Al momento non è chiaro quale sia il prezzo dei biglietti.

Rolling Stones in concerto a Milano nel 2022: come arrivare

Non sapete come arrivare a San Siro per il concerto dei Rolling Stones? Lo stadio è facilmente raggiungibile sia in automobile, grazie alle numerosi indicazioni in tangenziale, sia con i mezzi pubblici:

Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio, In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum;

Ricordiamo che il tour europeo, in questa nuova produzione, sarà allestito su palchi imponenti, attrezzati con un innovativo sistema di luci e visual design. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa speciale serie di live?