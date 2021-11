Maneskin: chi sono, discografia

I Maneskin sono un gruppo musicale italiano rock, nato a Roma nel 2016, iniziando a suonare e cantare per le piazze della bellissima capitale. La band è composta da Damiano David (cantante), Victoria De Angelis (bassista), Thomas Raggi (chitarristsa) ed Ethan Torchio (batterista). I Maneskin hanno iniziato ad avere notorietà nel 2017 con la parteipazione all’undicesma edizione del programma musicale X Factor, arrivando al secondo posto. Dopo un anno, nel 2018, esce il loro primo album intitolato “Il ballo della vita” e nel 2021 “Teatro d’ira- Volume 1“.

Maneskin: apiranno il concerto dei Rolling Stones

I vincitori di Sanremo 2021 e vincitori dell’ Eurovision 2021 sono i Maneskin, band che sta spopolando in tutto il mondo. La notizia è ormai ufficiale: i Maneskin aprianno il concerto dei Rolling Stones. A dare la notizia uffciale è Jimmy Fallon che ha ospitato la band rock italiana nel suo famosissimo tonight show nel quale si sono anche esibiti sulle note di “Beggin”. I ventenni romani sono la band rock più ascoltata; partire dalle strade di Roma dove hanno inziato la loro carriera ad arrivare ad aprire il concerto dei Rolling Stones è un grande e soddisfacente traguardo.

Maneskin: quando e dove apriranno il concerto dei Rolling Stones

Dopo la bellissima ed emozionante conferma della notizia, ci stiamo domandando quando e dove si terrà il concerto dei Rolling Stones che sarà aperto dalla band rock italiana i Maneskin. Il concerto si terrà il 6 Novembre 2021 al Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada. Per tutte le persone che non possono o non sono riuscite ad andare speriamo di poterlo vedere in streaming o in diretta live su qualche piattaforma. Non ci sono ancora notizie a riguardo. Non ci resta che aspettare e sperare di poter seguire il successo italiano fino a Las Vegas.

