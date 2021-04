Sorriso grande di Alessandra Amoroso: testo e significato

A due anni dal suo ultimo album Alessandra Amoroso torna con il brano “Piuma” e con “Sorriso grande” in rotazione radiofonica e nei digital store. “Sorriso grande” è stato scritta da Davide Petrella ed è prodotta da Dardust.

Questi due singoli sono due fotografie di momenti della vita dell’artista che ha scelto di parlare attraverso la musica perché nel periodo che stiamo passando, certe sensazioni hanno un valore universale. “Sorriso Grande” è una canzone solare, aperta, carica di una ritrovata energia che è segno di rinascita, di riscoperta di sé sotto una nuova luce “l’immagine di una donna forte che sa chi è e cosa vuole e ha trovato il coraggio di essere se stessa”.

Ecco il testo ufficiale di “Sorriso grande” di Alessandra Amoroso:

Stare lontano non è facile

Però è più facile di allontanarsi

Sulle finestre ci lanciamo I sassi

Come bambini che han bisogno di chiamarsi

E allora sì, io non ho smesso mai di ridere

Perché non voglio abbandonarmi

Anche se il vento soffia forte sulla faccia

Io tengo sempre un sogno nella tasca

Guardo la strada che portava da te

Finiva dentro ai tuoi occhi

Certe cose rimangono

Un altro viaggio, un’altra stanza di hotel

Lo sto imparando da me

Che questa vita qui è un attimo

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c’è un sorriso grande

E allora sì

Io non mi stanco mai di ridere

Anche se non lo fanno gli altri

Che se l’amore è un grande e misterioso abbraccio

Mi tengo stretta tutto il mio entusiasmo

Prendo la strada che portava da te

Finisce dentro ai tuoi occhi

Certe cose rimangono

Un altro viaggio un’altra stanza di hotel

Lo sto imparando da me

Che questa vita poi è un attimo

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c’è un sorriso grande

Fuori c’è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore

Me lo ripeto da un po’

Fuori c’è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore

Me lo ripeto da un po’

E in un attimo è sparita

Tutta la paura, tutta la fatica

Mi sento innamorata di questa vita

E resto in strada a cantare

Mare, mare e pensavo che

Non voglio altro che un sorriso grande

Non voglio altro che un sorriso grande

Anche se piangerai lo sai che

Dopo la notte c’è un sorriso grande

Fuori c’è il sole

Oggi no, oggi no, oggi non si muore d’amore