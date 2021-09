Tale e quale show 2021: cast, concorrenti e quando inizia

Manca poco all’inizio di “Tale e quale show“, il famoso programma condotto da Carlo Conti arrivato, quest’anno all’undicesima edizione. 11 è anche il numero dei concorrenti pronti a calarsi nei panni dei più celebri artisti al fine di intrattenere i telespettatori. Dal cast ai concorrenti fino alla data di inizio, ecco tutto quello che c’è da sapere su Tale e quale show 2021.

Tale e quale show 2021, il cast

Presentatore, come sempre, sarà l’insostituibile Carlo Conti, impeccabile padrone di casa dello show (che lo scorso anno ha dovuto condurre due puntate da casa a causa del Covid). La giuria avrà il difficile compito di valutare le performance dei vari concorrenti. In particolare, i giudici saranno:

Loretta Goggi

Giorgio Panariello

la new entry Cristiano Malgioglio

Quarto giudice a sorpresa

Tale e quale show 2021, concorrenti

I concorrenti in gara nell’ambito dell’edizione 2021 saranno, come al solito, vip conosciuti al grande pubblico. Ecco l’elenco completo:

le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson (figlia d'arte, il padre è l'indimenticabile Wess),

la showgirl Federica Nargi,

la conduttrice Stefania Orlando,

la showgirl Alba Parietti,

Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di “Saranno Famosi”),

I Gemelli di Guidonia (il trio che ha debuttato a “Edicola Fiore”),

il comico Biagio Izzo,

l’attore Simone Montedoro,

l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli,

Ciro Priello (“The Jackal”, vincitore di “LOL – Chi ride è fuori”).

Una novità importante: da quest’anno anche il pubblico avrà modo di esprimere le proprie preferenze attraverso gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più votate da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Tale e quale show 2021, data inizio

La trasmissione quest’anno andrà in onda con pubblico ridotto, visto che piano piano le restrizioni stanno diventando sempre di meno. Fan del programma, tenetevi pronti: lo spettacolo andrà in onda a partire dal 17 settembre 2021 in prima serata su Rai Uno.

