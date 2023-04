Uno Maggio Taranto 2023: cantanti e come arrivare

Uno Maggio Taranto 2023: la decima edizione

Torna per la decima edizione l’Uno Maggio Libero e Pensante a Taranto con la direzione artistica di Michele Riondino, Diodato e Roy Paci. “Dover dire ad un artista di suonare solo due o tre pezzi per evitare di andare troppo lunghi non è semplice. Non possiamo andare avanti oltre l’1, dobbiamo organizzare bene il pomeriggio. Si tratta di un evento complicato“, ha dichiarato Diodato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento. L’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto sarà in diretta su Antenna Sud e Corriere.it. Media Partner Vh1 e Pluto Tv. Presenti anche Filippo Taglieri per l’associazione ReCommon, Valentina Pitzalis, Christian Raimo, Ilenia Iengo, Teresa Antignani, Francesca Corbo per Amnesty International Italia, Flavio Rossi Albertini, l’associazione Bianca Guidetti Serra, Fridays for Future Italia, Luisa Impastato per Casa Memoria Felicia Impastato, Dana Lauriola per il Movimento No Tav, il Movimento No Triv, il Movimento No Tap, Campagna per il Clima fuori dal Fossile, Enzo Di Salvatore, Raffaele Crocco, Laika, Patrizia Moretti, Sos mediterranee, Marco Cappato, Salvo Ruvolo per Associazione Musica e Cultura, Margherita Luongo per la Fondazione Amor, l’associazione Dis-education.

Uno Maggio Taranto 2023: cantanti

Ecco i cantanti che hanno confermato la loro presenza: Carlo Amleto, Fido Guido, Francesca Michielin, Kento, Gemitaiz, La Rappresentante di Lista, Luca De Gennaro, Marlene Kuntz, Meg, Mezzosangue, Niccolò Fabi, Nino Frassica con la sua band, Omini. E ancora Samuele Bersani, Vasco Brondi, Vinicio Capossella, Tonino Carotone, Studio Murena, Willie Peyote, Ron, Renzo Rubino. TerraRoss Venerus. “Quest’anno, di comune accordo con tanti musicisti che ci hanno supportato nel corso degli anni, abbiamo deciso di formare la Uno Maggio Orchestra con artisti che riescono a supportare molte band in Italia“, ha detto Roy Paci. Presente anche nell’orchestra Roberto Angelini alle chitarre, Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Adriano Viterbini alle chitarre, Andrea “Fish” Pesce, alle tastiere, Rodrigo D’Erasmo, al violino, Beppe Scardino al sax baritono/flauto, Stefano “Piri” Colosimo alla tromba/flicorno.

Uno Maggio Taranto 2023: come arrivare

Anche quest’anno il Concerto tarantino del Primo Maggio si terrà presso il Parco Archeologico delle Mura Greche, in via Giacomo Lacaita. Per raggiungere questa venue basterà attrezzarsi con i principali mezzi pubblici che si fermano proprio di fronte al parco (autobus 11, 17 o 24); una location splendida da visitare, una zona con reperti archeologici testimoni del glorioso passato della città. Ricordiamo che durante l’intera giornata, sia nel consueto dibattito della mattina, sia negli interventi dal palco, ci saranno i rappresentanti di movimenti, associazioni e società civile.