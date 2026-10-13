Erasmusdays 2026, oltre 650 eventi in Italia per scoprire le opportunità europee

Dal 12 al 17 ottobre 2026 torna la campagna europea Erasmusdays, dedicata alla valorizzazione del Programma Erasmus+. L’iniziativa raggiunge quest’anno la decima edizione, confermandosi appuntamento centrale per studenti, neodiplomati e neolaureati che vogliono orientarsi nelle opportunità di mobilità e formazione europea.

Sei giornate di eventi mettono al centro il tema delle competenze, riconosciute come chiave per costruire percorsi di studio solidi e affrontare le sfide del mondo del lavoro. La campagna si articola attraverso iniziative distribuite in oltre 60 Paesi, coinvolgendo scuole, università, enti di formazione e associazioni giovanili.

Per chi vuole partecipare o seguire gli aggiornamenti, il calendario completo è consultabile su erasmusdays.eu, mentre l’hashtag ufficiale #ERASMUSDAYS raccoglie testimonianze e contenuti dall’intera rete europea.

Le competenze al centro: cosa promuove Erasmus+ quest’anno

Quest’anno il Programma Erasmus+ pone le competenze al centro della sua campagna, riconoscendole come strumenti essenziali per affrontare le trasformazioni in corso nella società e nel mondo del lavoro. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la dimensione europea di istruzione, formazione e partecipazione attiva, tre pilastri ritenuti strategici per i giovani che si preparano al futuro professionale e civico.

Partecipare a esperienze Erasmus+ significa acquisire capacità concrete: orientarsi in contesti incerti, collaborare in team internazionali, comunicare efficacemente attraverso barriere linguistiche e culturali, sviluppare pensiero critico e contribuire alla vita democratica dei propri Paesi.

Queste competenze trasversali si sommano alle conoscenze disciplinari e risultano decisive tanto nei percorsi di studio quanto nell’inserimento lavorativo, offrendo agli studenti e ai neolaureati strumenti operativi per navigare mercati del lavoro sempre più dinamici e interconnessi.

I numeri e i promotori: 11.500 eventi in 60 Paesi, oltre 650 in Italia

La decima edizione degli Erasmusdays mobilita oltre 11.500 eventi distribuiti in più di 60 Paesi, testimoniando la portata europea dell’iniziativa. In Italia si concentrano oltre 650 appuntamenti, diffusi in tutte le regioni e promossi dalle Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE, Inapp e Ang, con il patrocinio della Commissione europea.

L’iniziativa coinvolge un ventaglio ampio di realtà: scuole, università, enti di formazione, centri di ricerca, associazioni sportive e giovanili, Ong e società private partecipano attivamente alla campagna. Come nelle edizioni precedenti, la maggior parte degli eventi è organizzata dal mondo della scuola, confermando il ruolo centrale delle istituzioni educative nel promuovere mobilità e competenze europee tra studenti e docenti.

Gli appuntamenti in Italia: scuole e atenei tra mostre, podcast ed escape room

Europe Direct Modena propone un programma rivolto a scuole e docenti di Modena, Reggio Emilia e Parma, con una giornata di formazione prevista il 16 ottobre al Liceo Muratori San Carlo per oltre 120 docenti e dirigenti. A Brindisi l’Istituto Giorgi presenta la mostra «Una scuola, tante lingue», mentre l’Istituto Calvino di Rozzano lancia il podcast «Unforgettable Erasmus journeys», con un episodio per ogni giorno della campagna.

Il 17 ottobre a Roma si terrà l’«Erasmus Beautiful Day» all’I.C. Parco della Vittoria, dalle 9.30 alle 16.

Nel settore universitario, Trento ospita dal 14 al 16 ottobre la mostra «Pioneers: The Women Who Shaped Europe» e propone un’escape room per sviluppare problem solving e pensiero critico. Il Politecnico di Torino presenta la quarta edizione di «GO PLACES with PoliTO», che il 16 ottobre si conclude con la conferenza di ESN Torino per il riconoscimento «Torino Erasmus Destination of the Year 2026».

L’Istituto universitario europeo di Fiesole trasmette il 16 ottobre alle 16.30 «Erasmusdays, the Union of Skills», programma radio su mobilità europea ed educazione civica. Il calendario completo è disponibile su erasmusdays.eu, hashtag ufficiale #ERASMUSDAYS.