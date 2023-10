Festa dei Nonni: ecco perché si celebra il 2 Ottobre

Il 2 ottobre 2023 si festeggia la Festa dei Nonni, una ricorrenza dedicata a coloro che occupano un posto speciale nei cuori delle famiglie di tutto il mondo. Una data per celebrare gli anziani genitori, istituita nel 2015, che oggi conta numerose iniziative su tutto il territorio. Attenzione però: non si tratta della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che viene festeggiata a fine luglio e celebra gli anziani in generale. Scopriamo l’origine di questa festa, perché viene celebrata il 2 ottobre e quando cade in altri Paesi del mondo.

La scelta del 2 ottobre

Il 2 ottobre è il giorno in cui, nella tradizione cattolica, si celebrano gli Angeli Custodi, simbolo di protezione e guida divina. Il legame con la protezione e la cura si riflette perfettamente nel ruolo dei nonni, punto di riferimento e di amore incondizionato anche per le generazioni successive.

In Italia è ufficialmente riconosciuta grazie alla legge n. 159 del 31 luglio 2005. Un riconoscimento che segna l’importanza del ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società in generale. Grazie a questa legge, la Festa dei Nonni viene festeggiata con premi e iniziative anche a livello di regione, provinciale e comunale, oltre che nelle scuole con eventi volti a evidenziare il loro contributo fondamentale nella famiglia e nella società.

Le origini della Festa dei Nonni

La Festa dei Nonni è ufficialmente nata negli Stati Uniti grazie a Marian McQuade, casalinga dello Stato della Virginia, madre di 15 figli e nonna di ben 40 nipoti. Nel 1978, dopo aver passato quasi un decennio a promuovere l’idea di una giornata nazionale dedicata ai nonni, Marian McQuade vede realizzarsi il suo sogno: il suo impegno e la sua dedizione sono stati premiati dal Presidente Jimmy Carter che ha ufficialmente istituito la ricorrenza.

Come viene celebrata all’estero

La Festa dei Nonni viene ormai celebrata in tutto il mondo con date e tradizioni che variano da Paese a Paese. Negli Stati Uniti il National Grandparents’ Day viene celebrato dal 1978 il giorno successivo al Labor Day, data che segna la fine dell’estate e il ritorno al lavoro nel primo lunedì di settembre; nel Regno Unito, dal 1990, cerimonie e gesti di affetto rivolti ai nonni sono previsti ogni prima domenica di ottobre; in Germania dal 2010 la seconda domenica di ottobre. In Francia nonne e nonni vengono festeggiati separatamente: la Fête des Grands-Mères è celebrata nella prima domenica di marzo, mentre la Fête des Grands-Pères è stata istituita in seguito nel mese di ottobre.

La grande importanza dei nonni in Italia

Secondo i dati Istat i nonni italiani sono oltre 12 milioni. Occupano un posto speciale nelle famiglie, fornendo un aiuto concreto sia emotivamente che economicamente. Secondo una delle ultime indagini promesse dalla Coldiretti un nonno su tre aiuta il bilancio familiare, svolgendo un ruolo fondamentale nella cura i nipoti mentre i genitori lavorano; offrono sostegno economico per comprare vestiti, giochi e libri, ma anche per pagare la scuola o le attività dei nipoti, aiutano a pagare il mutuo o l’affitto o semplicemente per fare la spesa. Senza dimenticare che sono un ponte tra le generazioni, tramandando tradizioni e valori familiari.

La Festa dei Nonni può variare nelle date e nelle tradizioni, ma l’amore e la gratitudine sono universali. Auguri Nonni!

