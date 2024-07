Geeks Academy: costruisci e certifica le tue competenze in ambito tech

Il mercato del lavoro è sempre più competitivo e richiede competenze specialistiche certificate. Geeks Academy – il network internazionale della formazione digitale, di cui vi abbiamo già parlato in un precedente articolo – risponde a questa esigenza offrendo una vasta gamma di esami per ottenere certificazioni riconosciute a livello internazionale nelle aree di formazione più richieste: intelligenza artificiale, blockchain, cybersecurity, data science, programmazione e gaming.

Dal 2019, Geeks Academy è un centro accreditato EXIN per l’insegnamento dei moduli e sede d’esame per le certificazioni internazionali. EXIN è un ente internazionale che da oltre 30 anni si occupa di certificare le competenze dei professionisti IT di tutto il mondo. Gli esami di certificazione EXIN sono allineati con il framework europeo eCF, garantendo così standard elevati e riconosciuti.

I corsi disponibili

Geeks Academy offre una vasta gamma di percorsi formativi finalizzati all’ottenimento di certificazioni tradizionali, tra cui la tipologia di corsi “Technology Management”, ideali anche per i principianti poiché consentono di imparare a utilizzare le tecnologie del settore prescelto senza necessità di competenze di programmazione.

Vediamo quindi quali sono i corsi di certificazione internazionale attualmente disponibili:

Cybersecurity Technology Management (Online – 32 ore – Formula Serale – Partenza: Settembre 2024)

Il corso è destinato a una vasta platea di professionisti, comprendente manager, imprenditori e dirigenti sia tecnici che non tecnici, che intendono incorporare competenze di Cyber Intelligence e Information Security nelle loro strategie operative e competitive senza necessità di acquisire conoscenze informatiche elevate o di programmazione. Questo corso consente di sostenere l’esame per ottenere la certificazione internazionale EXIN Information Security Management Foundation .

Questo corso è perfetto per manager, imprenditori e professionisti IT che vogliono incorporare l’intelligenza artificiale nelle loro strategie operative e competitive. Alla fine del corso, avrai familiarità con i principali strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa, otterrai competenze avanzate nella creazione di prompt efficaci e nello sviluppo di modelli conversazionali, e sarai preparato per ottenere la certificazione internazionale EXIN Artificial Intelligence Essentials .

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti avanzati per comprendere l’impatto della blockchain, del Metaverso e delle tecnologie correlate nel contesto aziendale, mettendo in luce come possano offrire soluzioni innovative ai problemi del settore e garantire un continuo aggiornamento in un panorama digitale in rapido cambiamento. Grazie a questo corso, potrai sostenere l’esame per la certificazione internazionale EXIN Blockchain Foundation .

Il corso offre una comprensione dei principi base del Cloud Computing, della sua architettura e della sua integrazione all’interno delle organizzazioni, preparando i partecipanti a conseguire la certificazione internazionale EXIN Cloud Computing .

Il corso fornisce le competenze necessarie per proporsi con autorevolezza nella gestione della protezione delle informazioni contro una vasta gamma di minacce, garantendo così la continuità operativa, minimizzando i rischi e massimizzando il ritorno sugli investimenti e le opportunità di business. Non include la parte di OSINT del percorso da 32 ore di CyberSecurity Technology Management. Grazie a questo corso, potrai sostenere l’esame per ottenere la certificazione internazionale EXIN Information Security Management Foundation .

Il corso, progettato per fornire ai professionisti una comprensione fondamentale dei principi del Manifesto Agile e della metodologia Scrum, è particolarmente adatto – anche se non in modo esclusivo – a coloro che operano in ambiti quali: gestione dei progetti, sviluppo software, gestione dei servizi IT e gestione aziendale. Grazie a questo corso potrai sostenere l’esame per la certificazione internazionale EXIN Agile Scrum.

Il corso fornisce le tecniche base dell’hacking (network sniffing, network vulnerability scanning, password & key cracking, computer systems penetration e web-based hacking), conoscenze utili e sufficienti per effettuare, in modo legale, una valutazione dello stato di sicurezza di un sistema di computer o di reti attraverso la ricerca di vulnerabilità. Questo modulo richiede buone conoscenze di Per i principianti è necessario ottenere il livello Ethical Hacker Junior Expert di 240 ore di Geeks Academy. Grazie a questo corso potrai sostenere l’esame per la certificazione internazionale EXIN Ethical Hacking Foundation.

Il corso fornisce le competenze necessarie per candidarsi come Responsabile della Sicurezza Informatica e/o Data Protection Officer (DPO) in ambienti aziendali sia pubblici che privati. Grazie a questo corso potrai sostenere l’esame per la certificazione internazionale EXIN Privacy & Data Protection .

Il corso offre una solida base di conoscenze sui concetti di analisi dei dati, le attività coinvolte nel processo di analisi e i diversi metodi utilizzati per analizzare grandi quantità di dati. Imparerai a comprendere come rappresentare gli esiti dell’analisi, permettendo una comunicazione chiara ed efficace dei risultati. Questo modulo richiede buone conoscenze di informatica. Per i principianti è necessario ottenere il livello Big Data Analyst Junior Expert di 240 ore di Geeks Academy. Grazie a questo corso, potrai sostenere l’esame per ottenere la certificazione internazionale EXIN Data Analytics Foundation .

Il corso è indicato per professionisti IT, manager, analisti e chiunque voglia comprendere l’Intelligenza Artificiale e esplorare le sue potenzialità nel settore del business e della tecnologia. Partecipando a questo corso, avrai l’opportunità di sostenere gli esami per ottenere la certificazione EXIN Artificial Intelligence Essentials.

Le certificazioni offerte da Geeks Academy rappresentano quindi un’opportunità unica per migliorare le proprie competenze e avanzare di carriera. Ogni certificazione è progettata per fornire conoscenze approfondite e competenze pratiche in aree cruciali dell’ICT.

Al termine di ognuno dei corsi vengono rilasciati allo studente:

il Documento di certificazione internazionale completo di “Badge Digitale” EXIN;

l’attestato “Diploma Geeks Academy”;

il “Diploma Supplement”, un documento bilingue in italiano e inglese che certifica le competenze acquisite secondo gli standard UE;

Il “Badge Digitale” di completamento del corso abilitato per la condivisione su piattaforma LinkedIn in area Licenze & Certificazioni completo di “Credential Check”.

In più potrai far parte della community Alumni di Geeks Academy ed ottenere sconti e vantaggi per ulteriori corsi futuri e partecipare ad esclusivi viaggi studio presso le città del futuro come: Dubai, Seoul e Singapore.

Se sei pronto a fare il prossimo passo nella tua carriera e distinguerti nel mondo del lavoro, Geeks Academy è il partner ideale per il tuo percorso di certificazione. Investi nel tuo futuro e iscriviti a uno dei corsi!

Articolo in collaborazione con Geeks Academy