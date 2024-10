16 ottobre, Giornata mondiale dell'alimentazione: scopri il tema 2024

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 2024 (anche nota come World Food Day) si celebra ogni 16 ottobre. Quest’anno la cerimonia ufficiale, che si terrà presso la sede della FAO a Roma, vedrà la partecipazione di figure di spicco come il Direttore Generale della FAO e il Ministro dell’agricoltura, nonché messaggi video di figure come António Guterres e Papa Francesco. La cerimonia includerà anche la consegna del FAO Achievement Award, riconoscimento per coloro che si sono distinti nel settore alimentare e agricolo negli ultimi due anni​.

Il tema di quest’anno è “Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori”, ed è volto a sottolineare come un accesso universale a cibi sicuri, nutrienti e sostenibili sia fondamentale per raggiungere la sicurezza alimentare globale. Si discuterà di come le pratiche agricole sostenibili, la biodiversità e una gestione responsabile delle risorse naturali possano contribuire a un futuro alimentare sicuro per tutti. Viene anche sottolineata l’importanza di combattere lo spreco alimentare e utilizzare energia pulita per migliorare i sistemi alimentari​.

È importante sensibilizzare anche sulle buone pratiche alimentari e prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti. La sicurezza alimentare è vista come una responsabilità condivisa che spazia dai produttori ai consumatori, e quest’anno si è puntato su come prepararsi per eventi imprevisti che possono compromettere la sicurezza alimentare, come interruzioni di corrente o emergenze sanitarie​.

In generale, è utile ricordare che esistono pratiche quotidiane che possiamo adottare per contribuire a un sistema alimentare più sano e sostenibile:

Pianificazione dei pasti: preparare un piano settimanale per ridurre gli sprechi, acquistando solo ciò che è necessario. Preferire prodotti locali e di stagione: scegliere prodotti locali aiuta a ridurre l’impronta carbonica e supporta l’economia locale. Conservazione adeguata degli alimenti: imparare i metodi corretti per conservare diversi tipi di alimenti può estendere la loro durata e ridurre gli sprechi. Compostaggio: trasformare i rifiuti organici in compost riduce la quantità di rifiuti e fornisce un eccellente fertilizzante naturale. Cucinare in modo intelligente: utilizzare tecniche di cottura che conservano nutrienti e energia, come la cottura a vapore o a pressione.

Ti interessa il tema della sicurezza e della sostenibilità alimentare? Puoi prendere in considerazione l’idea di conseguire la laurea in Scienze dell’Alimentazione, la quale è presente anche nelle università telematiche riconosciute dal Miur. In questo modo potrai studiare materie legate all’alimentazione, alla chimica degli alimenti, alla fisiologia umana e alle implicazioni socio-economiche del cibo, preparandoti a intraprendere carriere negli ambiti della ricerca e della sicurezza alimentare, nonché nell’industria alimentare.