naska svela le date del tour estivo 2025: scopri biglietti e scaletta

Naska, dopo il grande successo del tour unplugged nei teatri italiani iniziato a marzo 2025, ha deciso di prolungare la sua presenza live con un imperdibile tour estivo. L’artista ha annunciato cinque date per “The Freak Summer Show 2025”, regalando ai fan che non hanno potuto assistere ai concerti primaverili una nuova opportunità per vivere la sua musica dal vivo.

Naska scalderà l’estate 2025 con cinque appuntamenti imperdibili del suo The Freak Show Summer Tour. Si inizia il 14 giugno a Caserta presso il suggestivo Parco della Musica Maria Carolina, per poi proseguire il 17 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI).

Ad agosto l’artista sarà protagonista il 9 al Majano Festival in provincia di Udine, mentre il 29 agosto infiammerà il palco della NXT Station di Bergamo. Il tour si concluderà il 7 settembre all’Empoli Beat Festival, ultima occasione per vivere dal vivo la carica punk del cantautore.

Prezzi biglietti e modalità di acquisto

I biglietti per assistere ai concerti del The Freak Summer Show di Naska sono disponibili all’acquisto online con prezzi a partire da 27 euro. I fan possono accedere alle piattaforme di vendita ufficiali per assicurarsi un posto agli imperdibili eventi estivi.

La scaletta e i brani del tour

I fan di Naska non vedono l’ora di ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo EP Milanconia, insieme alle tracce di The Freak Show, album uscito nell’ottobre 2024 che ha rivelato il lato più romantico e oscuro dell’artista.

Durante i concerti estivi, Naska promette forti emozioni, sorprese e una dose di energia punk per tutti gli appassionati di musica live.

La scaletta potrebbe rispecchiare quella proposta a Roma il 25 marzo 2025 all’Auditorium Parco della Musica:

Ho smesso (Intro)

7 su 7

La mamma di ****

Come te

Polly

Spezzami il cuore

Non Aspettarmi

A testa in giù

Horror 2

O mi uccidi

Non me lo merito

Mai come gli altri

Piccolo

Quando sarò morto

Fine Settembre

Cattiva

Male

A nessuno

Rebel

Sex Toys

Horror

Wando

Guarda che Luna

Pagliaccio

Milano

Background e carriera di Naska

Cresciuto tra rock e punk, Naska trae ispirazione da Nirvana, Sum41, Blink182, The Strokes, Radiohead e Green Day. Nato a Civitanova Marche, si trasferisce a Milano per inseguire la sua passione musicale.

Nel 2022 pubblica Rebel, album d’esordio che lo consacra nel panorama musicale. Ha collaborato con Lo Stato Sociale, Finley, La Sad e Gemitaiz, esibendosi al Rock in Roma e Mi Ami Festival. A marzo 2025 ha pubblicato l’EP acustico Milanconia.