Concerti Benji e Fede 2025: date, biglietti e scaletta

Benji e Fede hanno annunciato il loro ritorno sul palco con due concerti esclusivi previsti per settembre 2025. Dopo il successo della reunion del 2024, il duo ha deciso di tornare a esibirsi dal vivo, per la gioia dei numerosi fan che attendevano un’occasione per rivederli insieme.

L’attesa per queste date è alta: i concerti saranno l’occasione perfetta per ascoltare i brani storici della coppia e le nuove tracce che ne segnano la rinascita artistica.

Ecco le date confermate del tour di Benji e Fede:

17 settembre 2025 – Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea

– Roma – Auditorium Parco della Musica – Cavea 19 settembre 2025 – Sesto San Giovanni (Milano) – Carroponte

Originariamente pianificati in periodi e location differenti, entrambi gli eventi sono stati successivamente riprogrammati per settembre 2025, con nuove sedi che offriranno un’atmosfera suggestiva e perfetta per il ritorno del duo live sul palco.

Biglietti e disponibilità dei concerti 2025

Al momento non sono ancora stati comunicati i prezzi ufficiali dei biglietti per i concerti di Benji e Fede del 2025. Tuttavia, le prevendite sono aperte e disponibili attraverso i principali circuiti di biglietteria online, tra cui TicketOne, dove è possibile acquistare i ticket in modo sicuro e con la garanzia degli organizzatori ufficiali.

Per restare aggiornati sulla disponibilità e sulle eventuali variazioni di prezzo, si consiglia di seguire con attenzione i canali ufficiali degli artisti e le piattaforme di vendita autorizzate.

Possibile scaletta dei concerti 2025

Anche se la scaletta ufficiale per i concerti del 2025 non è ancora stata resa nota, è abbastanza probabile che Benji e Fede ripropongano le canzoni già eseguite durante i live del 2024. Questo permetterebbe ai fan di rivivere alcune delle loro hit più amate, insieme a brani meno noti ma altrettanto coinvolgenti. Ecco una possibile scaletta attesa per gli show di settembre:

Intro + Che spettacolo

Musica Animale

Tutta d’un fiato

Adrenalina

Lettera

Universale

Daisy

Rewind

Forte e Chiaro

La Festa più Grande del Mondo

Estate Punk

Quello che Resta

XX Settembre

Pesche

Finché le Stelle non Brillano

Amore Wi-Fi

Magnifico Difetto

100mila

Ogni Volta

Niente di speciale

Telepatico

Tutto Per una Ragione + Movimento Lento

Hai un amico in me

Caro Amico

New York

Moscow Mule

Dove e Quando

Buona Fortuna

Biografia e carriera

Benji e Fede, ovvero Benjamin Mascolo e Federico Rossi, hanno formato il loro duo musicale nel 2010, sviluppando da subito uno stile pop fresco e coinvolgente. Dopo i primi passi su YouTube, il successo è esploso grazie a singoli come Tutta d’un fiato, Lettera e Dove e quando, diventati rapidamente brani simbolo della loro generazione.

Tra album in vetta alle classifiche e tour sold out, hanno saputo costruire un legame profondo con il pubblico giovanile italiano. Dopo una separazione artistica durata alcuni anni, nel 2024 hanno sorpreso i fan con una reunion accolta con entusiasmo, rilanciando il loro progetto con nuova energia e rinnovato spirito collaborativo.