Concerti Enrico Ruggeri 2025: date, biglietti e scaletta

Enrico Ruggeri torna a calcare i palcoscenici italiani con un atteso tour nel 2025. L’annuncio ha subito entusiasmato i fan del cantautore milanese, pronti a rivivere dal vivo le emozioni della sua musica che ha segnato diverse generazioni della canzone d’autore italiana. Gli spettacoli di Enrico Ruggeri sono vere e proprie esperienze musicali immersive, con una durata media di circa un’ora e 45 minuti.

Secondo le informazioni disponibili, i concerti inizieranno indicativamente alle 21:00 per concludersi intorno alle 22:45, offrendo al pubblico quasi due ore di musica dal vivo.

Questo ritorno sui palchi rappresenta un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo sia i grandi classici che hanno fatto la storia della musica italiana, sia le più recenti composizioni dell’artista. La carriera di Ruggeri, iniziata nei lontani anni ’70 con i Decibel e proseguita con un brillante percorso solista, continua a essere caratterizzata da una costante ricerca artistica e da uno stile inconfondibile che mescola rock, cantautorato e sperimentazione.

Al momento è stata confermata una sola data per l’atteso tour 2025 di Enrico Ruggeri: il cantautore milanese si esibirà il 3 aprile al Largo Venue di Roma.

Questa location intima della capitale rappresenta la prima tappa annunciata di quella che potrebbe trasformarsi in una tournée più estesa nei prossimi mesi. Gli organizzatori lasciano intendere che potrebbero essere aggiunte ulteriori date in altre città italiane, con particolare attenzione alle principali piazze del Nord e Centro Italia.

I fan sono invitati a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali dell’artista per eventuali nuovi appuntamenti che verranno inseriti nel calendario.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il concerto di Enrico Ruggeri al Largo Venue di Roma sono disponibili sui principali circuiti di vendita online. È possibile acquistare i tagliandi attraverso i canali ufficiali come TicketOne, TicketMaster e presso i punti vendita autorizzati sul territorio. La vendita generale dei biglietti partirà nelle prossime settimane, con una possibile fase di prevendita riservata ai fan club e agli iscritti alle newsletter ufficiali dell’artista.

Data la limitata capienza del Largo Venue e considerando il seguito dell’artista, si prevede un rapido esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia pertanto agli interessati di effettuare l’acquisto con anticipo per assicurarsi la possibilità di assistere all’evento. I prezzi varieranno in base alla tipologia di posto scelto, con opzioni che includeranno sia posti a sedere che in piedi.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, è probabile che Enrico Ruggeri includa nel repertorio sia i suoi brani più celebri che le nuove uscite. Basandoci sulle performance più recenti, ecco una possibile scaletta:

Scaletta 2024

La rivoluzione

Lettera dal fronte (Ta-Pum)

I dubbi dell’amore

Nuovo swing

L’America

La preghiera del matto

Gigi Meroni

Per amore dei tuoi occhi blu

A un passo dalle nuvole

Dimentico

Firth of Fifth

Il mare d’inverno

Primavera a Sarajevo (Balalaika)

Quello che le donne non dicono

Scaletta La Rivoluzione Tour 2022

Magna Charta

Non sparate sul cantante

Lettera dal Duca

L’America

Bestemmio e Prego

Vittime e colpevoli

Il lavaggio del cervello

L’onda

Il primo livello

Il volo del falco e del gabbiano

Il primo amore non si scorda mai

Il mare d’inverno

Parte di me

Glam Bang

Il portiere di notte

Peter Pan

La fine del mondo

Quello che le donne non dicono

Come lacrime nella pioggia

Polvere

La mia libertà

La rivoluzione

Mistero

I brani iconici come “Il mare d’inverno” e “Quello che le donne non dicono” sono previsti in tutte le performance, essendo pilastri del repertorio di Ruggeri. È probabile che l’artista proponga anche alcuni pezzi del suo ultimo progetto discografico, alternandoli sapientemente con i grandi successi che hanno segnato la sua carriera quarantennale nella musica italiana.