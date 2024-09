Graduatoria Medicina 2024: come capire se si è ammessi

La pubblicazione della graduatoria dei Test di Medicina 2024

Il 10 settembre 2024 è stata pubblicata la graduatoria delle prove di accesso alle Facoltà di Medicina, completate da moltissimi candidati e aspiranti medici. I test di ingresso sono stati svolti rispettivamente il 28 maggio 2024 e il 30 luglio 2024, ma fino alla giornata di ieri gli studenti che hanno partecipato agli esami si sono posti un quesito importante: come capire se si è stati ammessi o bocciati?

Quando è uscito l’elenco della graduatoria dei Test di Medicina?

Ebbene, la graduatoria nazionale è stata comunicata online intorno alle ore 10.00 del 10 settembre 2024, sulla piattaforma Universitaly. Ogni candidato che ha partecipato ai precedenti esami può consultarla accedendo direttamente nella propria area riservata facendo il login.

Diverse comunicazioni hanno confermato che per poter essere ammessi definitivamente occorre ottenere un punteggio minimo di 78,6, raggiungendo almeno 20 punti per rientrare nell’elenco della graduatoria stessa.

Come verificare se si è presenti in graduatoria?

Subito dopo aver effettuato l’accesso al portale nell’area personale, i candidati si trovano di fronte a un elenco. In questa “lista” è presente il nome dello studente e il relativo punteggio ottenuto. Inoltre, è necessario controllare il proprio “status“, per comprendere se si è stati ammessi o bocciati ai test completati in precedenza.

Gli “status” che sono specificati nella graduatoria online sono i seguenti:

Assegnato : il candidato ha acquisito il posto corrispondente alla prima scelta. In questo caso occorre che lo studente si immatricoli entro e non oltre 4 giorni, altrimenti la candidatura decadrà.

: il candidato ha acquisito il posto corrispondente alla prima scelta. In questo caso occorre che lo studente si immatricoli entro e non oltre 4 giorni, altrimenti la candidatura decadrà. Prenotato : il candidato ha ottenuto un posto in un’altra sede, che non corrisponde alla sua prima scelta. In merito a ciò, lo studente potrà immatricolarsi entro 4 giorni per accedere alla sede stabilita oppure aspettare i prossimi scorrimenti di graduatoria, confermando entro e non oltre 5 giorni la decisione di rimanere nell’elenco della graduatoria stessa senza un’immediata immatricolazione. Una volta che lo status diventerà “Assegnato”, l’immatricolazione diverrà obbligatoria.

: il candidato ha ottenuto un posto in un’altra sede, che non corrisponde alla sua prima scelta. In merito a ciò, lo studente potrà immatricolarsi entro 4 giorni per accedere alla sede stabilita oppure aspettare i prossimi scorrimenti di graduatoria, confermando entro e non oltre 5 giorni la decisione di rimanere nell’elenco della graduatoria stessa senza un’immediata immatricolazione. Una volta che lo status diventerà “Assegnato”, l’immatricolazione diverrà obbligatoria. In attesa : il candidato è in una buona posizione per ottenere in futuro un posto, ma per il momento non sono disponibili sedi in cui immatricolarsi. In questo caso, occorre monitorare gli scorrimenti successivi di graduatoria in modo costante.

: il candidato è in una buona posizione per ottenere in futuro un posto, ma per il momento non sono disponibili sedi in cui immatricolarsi. In questo caso, occorre monitorare gli scorrimenti successivi di graduatoria in modo costante. Fine posti: il punteggio ottenuto del candidato risulta “insufficiente” per far parte della graduatoria, ma lo studente potrà comunque controllare il suo status con la speranza che si liberi un posto nei prossimi scorrimenti.

E’ bene specificare che il primo scorrimento della graduatoria verrà comunicato il 18 settembre 2024, attraverso la pubblicazione sulla piattaforma ufficiale del CINECA (Consorzio Interuniversitario).