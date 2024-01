20 buoni propositi per l'anno nuovo: lista 2024

Quali sono i buoni propositi per il 2024 che vuoi mettere nella tua lista? Se senti di doverlo fare ma non sai da dove iniziare puoi prendere spunto da quelli che abbiamo raccolto sotto!

Cosa sono i buoni propositi?

Scopi, propositi, desideri: i buoni propositi sono di diverso tipo, ma non devono necessariamente essere nobili. Voler godersi una tazza di caffè, fare una colazione decente, arrivare in orario al lavoro, essere coscienziosi, prendersi cura della propria famiglia: queste sono tutte buone intenzioni. La maggior parte di esse può essere qualcosa di piccolo, ma ciò non toglie che sia importante.

Leggi: 7 buoni propositi per il rientro a lavoro

Anno nuovo in arrivo: bilanci e buoni propositi

Come sempre a gennaio arriva l’ora di fare i conti con l’anno passato e, facendo qualche bilancio, si tirano le somme sugli obiettivi raggiunti o meno. Contemporaneamente, con l’anno nuovo in arrivo, ci si ritrova a stilare una lista di buoni propositi da mettere in atto per migliorare il proprio stile di vita, le relazioni o la condizione professionale. Come organizzare i propri buoni propositi? Beh, pensate a cosa volete raggiungere nel 2024; in cosa volete migliorarvi, e ancora, cosa volete cambiare della vostra vita. Ecco qualche spunto su cui riflettere!

Leggi: Tema su aspettative e propositi per il nuovo anno

20 buoni propositi per l’anno nuovo

Se nel prossimo anno avete intenzione di migliorare la vostra vita sotto vari punti di vista, vi consigliamo questi 20 buoni propositi da tenere a mente:

Usare meno la tecnologia: è importante utilizzare con moderazione oggetti come lo smartphone, il computer e la televisione e dedicarsi maggiormente ai rapporti interpersonali; Eliminare gli oggetti che non servono: è soddisfacente e produttivo fare spazio in casa e nell’armadio eliminando gli oggetti, gli elettrodomestici e i vestiti che non usate più da tempo; Dormire più ore: dedicate al sonno almeno otto ore a notte e, prima di mettervi a letto, spegnete sia smartphone che televisione; Imparare una nuova lingua: grazie a siti internet specializzati è facile imparare una lingua straniera che aiuterà a fare nuove amicizie e ad allargare i propri orizzonti; Dare libero sfogo alla creatività: dedicatevi ad attività creative come disegnare, cantare, ballare o suonare uno strumento; Viaggiare: se da tempo avete intenzione di fare un viaggio smettetela di procrastinare e programmate subito un volo; Fare attività fisica: ritagliatevi del tempo per il benessere del corpo andando in palestra o, semplicemente, facendo lunghe passeggiate nel parco; Leggere di più: è un’attività che apre la mente su tantissimi argomenti e permette di far acquisire nuove prospettive, sia che si tratti di romanzi, saggi, fumetti o giornali; Ricontattare i vecchi amici: attraverso una telefonata o un semplice messaggio riprendere i rapporti con quelle amicizie che avete perso nel corso del tempo; Fare amicizie nuove: frequentando nuovi posti e viaggiando potrete conoscere persone diverse e confrontarvi con altre realtà; Fare qualcosa di coraggioso: concedetevi un’attività che non avete mai avuto il coraggio di fare, sia che si tratti di un lancio dal paracadute che di un corso di burlesque; Smettere di criticarsi: sbagliare è umano quindi è inutile piangere sul latte versato, è importante capire che dagli errori si impara ad affrontare in modo migliore qualsiasi circostanza; Non procrastinare: se avete intenzione di fare o comprare qualcosa non rimandate e prendete al balzo qualsiasi novità; Divertirsi: dopo una settimana di lavoro o studio, concedetevi qualche ora di puro divertimento con i vostri amici senza pensare alle preoccupazioni quotidiane; Terminare i progetti iniziati: se per stanchezza o poco tempo a disposizione avete interrotto un progetto, l’anno prossimo sarà il momento giusto per portarlo a termine. Smettere di spettegolare. Non essere quel tipo di persona. Diffondi positività. Elimina il disordine. Il disordine fa letteralmente male alla salute: gli studi in merito ci dicono che contribuisce allo stress. Fate del 2024 l’anno dell’organizzazione e della pulizia. Fai volontariato. Non solo fa bene alla salute mentale e fisica, ma permette di fare qualcosa di utile e disinteressato per gli altri. Prova un nuovo look. Un modo divertente per iniziare l’anno è provare qualcosa di diverso, giusto? E allora divertitevi a sperimentare con un nuovo colore, stile o taglio di capelli, o portate novità nel vostro stile personale. Non comprare cose che non ti servono. Se vi piace spendere soldi anche senza una buona ragione fermatevi un attimo a pensare. Non ne ho bisogno? Non lo compro.

Speriamo che tra i 20 buoni propositi per l’anno nuovo che ti abbiamo suggerito, tu abbia trovato quelli che facciano per te. Buon 2024!