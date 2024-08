Cibo da portare in viaggio: i 10 piatti più pratici

Cibo da portare in viaggio: tutti i consigli. Viaggiare è una delle cose più belle da fare in assoluto. Quando si affrontano viaggi lunghi è necessario portare con sé un po’ di cibo in caso di attacchi di fame improvvisa. Se siete in automobile e non potete fermarvi oppure siete in treno o in aereo, ma non c’è niente che fa al caso vostro, dovete avere assolutamente qualcosa con voi. Ma cosa?

Cibo da portare in viaggio: 10 piatti più pratici

Siamo qui proprio per elencarvi i 10 piatti più pratici da portare in viaggio senza problemi. Qualche alimento potrebbe rovinarsi, quindi è meglio puntare sulla semplicità:

Pasta fredda con pomodori, tonno e olive da preparare comodamente a casa e da conservare in un contenitore ermetico

con pomodori, tonno e olive da preparare comodamente a casa e da conservare in un contenitore ermetico Insalata di farro o di pollo , anche in questo si può fare a casa e tenere nel contenitore ermetico

, anche in questo si può fare a casa e tenere nel contenitore ermetico Panino o tramezzino da preparare a casa o da acquistare prima della partenza. Non scegliere ingredienti che possano essere poco pratici in viaggio

da preparare a casa o da acquistare prima della partenza. Non scegliere ingredienti che possano essere poco pratici in viaggio Insalata di riso , un grande classico da preparare a casa e per accontentare tutti i palati

, un grande classico da preparare a casa e per accontentare tutti i palati Molto simile e sempre gradito è il cous cous

Se avete tempo di preparare una frittata , si tratta di un piatto facilmente conservabile in viaggio

, si tratta di un piatto facilmente conservabile in viaggio La frutta è perfetta se non volete appesantire troppo il viaggio

è perfetta se non volete appesantire troppo il viaggio Avete voglia di hamburger ? Potete prenderli come panino perché mangiarli come se fossero al piatto potrebbe risultare complicato

? Potete prenderli come panino perché mangiarli come se fossero al piatto potrebbe risultare complicato Lo stesso vale se volete mangiare affettati come salame o mortadella : un panino è perfetto

: un panino è perfetto Se infine volete una bevanda energetica e allo stesso tempo frutta e verdura vi consigliamo uno smoothie!

