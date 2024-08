Come arrivare alle Terme di Caracalla e dove parcheggiare

Avete intenzione di fare un viaggio nella bella capitale e, tra le tante mete da visitare, vi state chiedendo come arrivare alle Terme di Caracalla? Avete avuto davvero un’ottima idea e noi per alleggerirvi la fatica dell’organizzazione, siamo qui per indicarvi tutte le informazioni su come arrivare e dove parcheggiare. Ovviamente non ci rivolgiamo solo a chi vive fuori Roma, se c’è qualcuno che vive in città e non è mai potuto andare, questa è l’occasione giusta per farlo. Rimanete con noi, ne scoprirete delle belle.

Leggi anche: La Costruzione delle Terme di Caracalla

Terme di Caracalla: come arrivare

Le Terme di Caracalla si trovano in viale delle Terme di Caracalla 52, nel Rione Celio di Roma. Per raggiungerle con i mezzi pubblici si può prendere la linea B (Blu) della metropolitana e scendere alla fermata Circo Massimo prima di percorrere qualche metro a piedi. In alternativa, potete prendere una delle linee di autobus a scelta tra il 760 e il 628. Spostarsi da una parte all’altra della città di Roma è molto semplice in quanto ogni zona è ben collegata alle altre, i mezzi ci sono e non lasciano mai a piedi nessuno.

Terme di Caracalla: dove parcheggiare

Dal momento che stiamo parlando della città di Roma in cui il traffico e il caos regnano sovrani, sono nate delle attività che si occupano di garantire dei parcheggi. Se fate una veloce ricerca su internet potete constatare voi stessi che queste attività forniscono aree di parcheggio, in particolare vicino i monumenti, o zone storiche, che vengono prese quotidianamente d’assalto. Il trucco è trovare un parcheggio che non sia troppo lontano dalla vostra prima meta e che non sia, allo stesso tempo, molto distante da altri punti strategici della città.

Terme di Caracalla: gli orari di apertura e prezzi

L’orario di apertura delle Terme di Caracalla è il seguente: dal 16 febbraio al 15 marzo dalle 09:00 alle 17:00; dal 16 marzo all’ultimo sabato di marzo dalle 09:00 alle 17:30; dal 16 marzo all’ultimo sabato di marzo dalle 09:00 alle 17:30; dall’ultima domenica di marzo al 31 agosto dalle 09:00 alle 19:15; dal 1 settembre al 30 settembre dalle 09:00 alle 19:00; dal 1 ottobre all’ultimo sabato di ottobre dalle 09:00 alle 18:30; dall’ultima domenica di ottobre al 15 febbraio dalle 09:00 alle 16:30. Tutti i lunedì sono aperte dalle 09:00 alle 14:00 e restano chiuse soltanto il 25 dicembre e l’1 maggio. Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto intero per la visita al sito costa 8 euro, il ridotto 4 euro. Se si acquista online sulla piattaforma dedicata bisogna aggiungere 2 euro di prevendita.

Oltre a come arrivare alle Terme di Caracalla, potrebbero interessarti: