Dove mangiare la paella a Madrid: migliori ristoranti

Vacanze a Madrid: dove mangiare la migliore paella

Volete organizzare un viaggio a Madrid e avete bisogno dei nostri consigli su dove andare a mangiare la migliore paella spagnola? Quando si parte per una nuova destinazione, si deve mettere in valigia tanta voglia di scoprire nuove cose, nuovi posti, nuove tradizioni e, perché no, anche nuovi piatti tipici del posto che si è deciso di visitare. La Spagna, lo sappiamo, tra le tante cose è famosa per la sua paella, l’avete mai mangiata? Potete dire di aver mangiato la migliore? Noi vogliamo rendervi le cose semplici e indicarvi quali sono i migliori ristoranti in cui mangiare una buonissima paella che vi farà leccare i baffi. Non perdiamo altro tempo allora, siete pronti?

Migliori ristoranti in cui mangiare un’ottima paella: Samm

Iniziamo subito il nostro viaggio culinario alla ricerca della paella migliore sedendoci al tavolo del ristorante Samm in cui potrete assaggiare la paella con i fagiolo bianchi, con verdure o aragoste oppure con pesci e molluschi. In questo ristorante, oltre alla paella, servono anche un’ottima insalata russa ritenuta una delle migliori a Madrid.

Dove mangiare un’ottima paella a Madrid: Casa Benigna

Il ristorante si trova a pochi metri dall’Auditorium Nazionale della Musica la cui specialità è la paella servita in patella. Si tratta di un utensile fatto di rame massiccio, anche più bello da vedere rispetto a quello fatto in ferro classico, in cui potrete mangiare un’ottima paella servita al Casa Benigna.

Mangiare la paella nei migliori ristoranti di Madrid: El Garbi

Il ristorante El Garbi gode di un’ottima fama tra gli amanti del buon cibo, qui potrete scegliere tra dodici tipi di arroces come quelli con calamari e gamberi oppure con anatra e carciofi. Lo chef del ristorante, Vicent Alonso, ha vinto molti premi.

Migliori ristoranti in cui mangiare un’ottima paella: Casa de Campo

Ecco a voi un altro ristorante, ritenuto uno dei migliori, in cui potrete mangiare una buonissima paella con anatra, coniglio, fagiolo bianco, carciofi e lumache o con il nero di seppia.

Dove mangiare un’ottima paella a Madrid: Taberna el Sur

La Taberna el Sur è un altro ristorante in cui potrete degustare la vera paella. Offre anche diverse alternative vegane e vegetariane, nessuno rischia di rimanere a bocca asciutta.

Mangiare la paella nei migliori ristoranti di Madrid: Mercado de San Miguel

Concludiamo questa nostra rassegna di migliori ristoranti di Madrid in cui assaporare una gustosissima paella con il Mercado de San Miguel, le recensioni sono ottime. Vi diamo un altro consiglio utile, se nei menù dei ristoranti trovare la paella a dieci euro diffidate, sicuramente non è quella vera.

