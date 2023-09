SIMULAZIONI TEST INGRESSO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2023

Come di certo sai, per iscriverti alla facoltà a numero chiuso di Scienze della Formazione Primaria devi superare il test di ingresso Scienze della Formazione Primaria 2023. Questo significa che hai un bisogno matto di simulazioni, online e gratuite, magari basate sulle prove degli anni precedenti, con cui allenarti per conquistare uno dei posti disponibili. Prima di lasciarti con i nostri link, ti ricordiamo che il test d’ingresso si svolgerà in tutte le università nello stesso giorno, con la stessa struttura e lo stesso numero di domande, ma i quesiti varieranno e saranno elaborati dai singoli atenei.

TEST INGRESSO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 2023: LE DOMANDE

Le domande del test di Scienze della Formazione Primaria sono dunque scelte ed elaborate dalle singole università, le quali però dovranno attenersi tutte alla medesima struttura:

40 domande su competenza linguistica e ragionamento logico

20 domande su cultura letteraria, storico-sociale e geografica

20 domande di cultura matematico-scientifica

Le domande saranno in totale 80 e bisognerà risolverle in un tempo massimo di 150 minuti. Ogni risposta esatta vale 1 punto, mentre le risposte sbagliate e non date valgono 0 punti.

TEST INGRESSO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: COME USARE LE SIMULAZIONI

Per superare la prova bisognerà studiare in modo approfondito tutti gli argomenti riguardanti la letteratura, la geografia, la storia, la matematica e le scienze, controllando inoltre cosa dice a tal proposito il bando dell’università presso cui svolgerete il test. Dopo aver memorizzato si passa all’azione: svolgete un numero di quiz al giorno, soffermandovi soprattutto sulle domande di logica, e cercate di capire innanzitutto il vostro livello di preparazione. Utilizzate inoltre simulazioni e prove degli anni precedenti procurandovi quelle dell’università presso cui svolgerete la prova, in modo da farvi un’idea di quello che vi troverete di fronte il giorno della prova. Una volta terminati i quiz di allenamento non vi fermate qui: memorizzate le risposte esatte e cercate di capire quelle che avete sbagliato, n modo da ritrovarvi poi con meno lacune possibili.

Volete vedere qualche simulazione online dei test di Scienze della Formazione Primaria? In Rete circolano molti pdf e documenti di simulazioni, tuttavia è bene concentrarsi su quelle degli anni passati di ogni singolo ateneo, per familiarizzare con la tipologia e la difficoltà della verifica, nonostante le stesse domande non possono essere riproposte uguali per legge. Ecco, come esempio, i test Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Torino degli ultimi tre anni (la risposta esatta è sempre la A):