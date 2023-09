Scienze della Formazione Primaria: sedi test 2023 in tutta Italia

Come saprete, il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria è a numero chiuso ed è previsto un test d’ingresso per accedervi. Una volta che avrete studiato e vi sarete allenati con le simulazioni, non vi rimarrà che dare un’occhiata veloce agli argomenti e prepararvi al 20 Settembre, ovvero il grande giorno del Test Scienze della Formazione Primaria 2023. In bocca al lupo per il test e continua a leggere per avere tutte le informazioni che ti servono!

Arriva preparato al test: Simulazioni test scienze della formazione primaria

Scienze della Formazione Primaria: le sedi, le aule e gli orari di convocazione per i Test ingresso 2023

Se tra voi lettori c’è qualche aspirante docente della scuola primaria a cui piace lavorare con i bambini e che non vuole perdere l’occasione di affrontare il test d’ingresso, deve continuare a leggere le nostre righe, prendere carta e penna e segnarsi tutto quello che c’è da sapere. Ecco le sedi in tutta Italia in cui si svolgerà il test Scienze della Formazione Primaria:

Università di Bari : Campus universitario, Via E. Orabona,4 – 70125 Bari

: Campus universitario, Via E. Orabona,4 – 70125 Bari Università della Basilicata (sede di Matera) : UNAHOTELS MH, Via Germania, snc – 75100 Matera.

: UNAHOTELS MH, Via Germania, snc – 75100 Matera. Università di Bergamo : PalaFacchetti di Treviglio (via del Bosco, 27, Treviglio)

: PalaFacchetti di Treviglio (via del Bosco, 27, Treviglio) Università di Bologn a: Bologna Fiere

a: Bologna Fiere Università di Cagliari : Facoltà di Studi Umanistici

: Facoltà di Studi Umanistici Università di Cassino e Lazio Meridionale : Polo Didattico Folcara Corpo B Aule B.010, B.020 e B.01.07

: Polo Didattico Folcara Corpo B Aule B.010, B.020 e B.01.07 Università Cattolica del Sacro Cuore : sede di via Pagliano 10 (PIME)

: sede di via Pagliano 10 (PIME) Università della Calabria (sede di Rende) : sede dell’Università della Calabria, Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata CS

: sede dell’Università della Calabria, Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata CS Università Europea di Roma : sede dell’Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi n. 190, Roma

: sede dell’Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi n. 190, Roma Università di Firenze : Fortezza da Basso, viale Filippo Strozzi 1, Firenze

: Fortezza da Basso, viale Filippo Strozzi 1, Firenze Università di Foggia : “La Città del Cinema” (Multisala), ubicata in via Luigi Miranda

: “La Città del Cinema” (Multisala), ubicata in via Luigi Miranda Università di Genova : Dipartimento di Scienze della Formazione (corso Podestà, 2 – Genova)

: Dipartimento di Scienze della Formazione (corso Podestà, 2 – Genova) Università de L’Aquila : Dipartimento di Scienze Umane, Viale Nizza n. 14.

: Dipartimento di Scienze Umane, Viale Nizza n. 14. Università LUMSA Roma : Borgo Sant’Angelo n. 13, di Via di Porta Castello n. 44 a Roma e presso la sede di Via Filippo Parlatore 65 a Palermo.

: Borgo Sant’Angelo n. 13, di Via di Porta Castello n. 44 a Roma e presso la sede di Via Filippo Parlatore 65 a Palermo. Università di Bolzano : via S. Croce, 7, Bressanone

: Università LINK Campus : sede di Città di Castello (PG)

: sede di Città di Castello (PG) Università di Macerata : Fermo Forum – via Giovanni Agnelli – 63900 – Fermo

: Fermo Forum – via Giovanni Agnelli – 63900 – Fermo Università di Milano-Bicocca : Centro Malpensa Fiere – Via XI Settembre a Busto Arsizio

: Centro Malpensa Fiere – Via XI Settembre a Busto Arsizio Università di Modena e Reggio Emilia : Viale Timavo n. 93 – Palazzo Baroni (ex seminario vescovile)- Reggio Emilia, nelle aule del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

: Viale Timavo n. 93 – Palazzo Baroni (ex seminario vescovile)- Reggio Emilia, nelle aule del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane Università del Molise (sede di Campobasso) : Terzo Edificio Polifunzionale (sede del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti) in Via F. de Sanctis a Campobasso

: Terzo Edificio Polifunzionale (sede del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti) in Via F. de Sanctis a Campobasso Università di Padova : Complesso Didattico Piovego – via Ugo Bassi 2; Complesso A. Vallisneri – Viale G. Colombo 3; Polo Scienze della Terra – Via Gradenigo 6

: Complesso Didattico Piovego – via Ugo Bassi 2; Complesso A. Vallisneri – Viale G. Colombo 3; Polo Scienze della Terra – Via Gradenigo 6 Università di Palermo : edificio 19

: edificio 19 Università di Perugia : Polo di Ingegneria – Via Duranti, 93 Perugia.

: Polo di Ingegneria – Via Duranti, 93 Perugia. Università di Pisa : Polo Fiere di Lucca, via della Chiesa XXXII, Traversa I, 237

: Polo Fiere di Lucca, via della Chiesa XXXII, Traversa I, 237 Università di Reggio Calabria : locali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Via dell’Università 25, Lotto D

: locali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Via dell’Università 25, Lotto D Università di Roma La Sapienza : Edificio di Farmacologia Vittorio Erspamer; Edificio di Scienze Politiche; Istituto di Medicina Legale

: Edificio di Farmacologia Vittorio Erspamer; Edificio di Scienze Politiche; Istituto di Medicina Legale Università Roma Tre : Polo didattico del Dipartimento di Scienze della Formazione in Via Principe Amedeo 184; Dipartimento di Giurisprudenza in Via Ostiense 163

: Polo didattico del Dipartimento di Scienze della Formazione in Via Principe Amedeo 184; Dipartimento di Giurisprudenza in Via Ostiense 163 Università del Salento : sede di Lecce

: sede di Lecce Università di Salerno : Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF

: Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF Università di Napoli Suor Orsola Benincasa : Complesso Palapartenope – via Barbagallo, 115 – Napoli

: Complesso Palapartenope – via Barbagallo, 115 – Napoli Università di Torino : Lingotto Fiere di Torino – Via Nizza 280 – Padiglione 3

: Lingotto Fiere di Torino – Via Nizza 280 – Padiglione 3 Università di Trieste : Piazzale Europa, n. 1 presso l’edificio H3, Trieste

: Piazzale Europa, n. 1 presso l’edificio H3, Trieste Università di Udine : sede del Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Udine (sede Rizzi) in via delle Scienze 206 – Udine

: sede del Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Udine (sede Rizzi) in via delle Scienze 206 – Udine Università di Urbino Carlo Bo : candidati con cognome dalla A alla P: Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi in Via Saffi, 15. Candidati con cognome dalla Q alla Z: Palazzo Battiferri in Via Saffi, 42.

: candidati con cognome dalla A alla P: Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi in Via Saffi, 15. Candidati con cognome dalla Q alla Z: Palazzo Battiferri in Via Saffi, 42. Università della Valle d’Aosta : Università della Valle d’Aosta

: Università della Valle d’Aosta Università di Verona: Università di Verona

Ricordiamo che il test Scienze della Formazione Primaria 2023 inizierà alle ore 11 e terminerà 150 minuti più tardi, ovvero alle 13:30. Per quanto riguarda le aule vi consigliamo di tenervi aggiornati controllando il portale dell’ateneo in cui avete deciso di svolgere il test. Ricordate inoltre che dovrete presentarvi prima dell’orario d’inizio del test, in quanto si dovrà procedere con il riconoscimento dei candidati.

Test Scienze della Formazione Primaria: cosa portare e cosa studiare

Ricordate di portare con voi, oltre alla vostra preparazione, un documento d’identità, la ricevuta di avvenuta iscrizione, la ricevuta di pagamento per l’accesso al test, una penna, acqua e qualcosa da mangiare e un orologio per cronometrarvi. Le domande che potrete trovare riguardano competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura matematico- scientifica. Per prepararvi al meglio provate a fare le simulazioni online con le domande degli anni precedenti; studiate e in bocca al lupo! Ecco le guide dettagliate: