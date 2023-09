Graduatoria Test Scienze della Formazione Primaria 2023: come funziona

Il Test Scienze della Formazione Primaria 2023 deve sottostare alle indicazioni contenute nel bando del MUR ma per il resto è gestito autonomamente dalle università, per cui gli atenei rispetteranno la struttura del test stabilita dal Ministero, ma decideranno in maniera autonoma le domande e tutto quello che riguarda iscrizioni e scadenze. In questo articolo troverai tutte le info su come funziona la Graduatoria Test Scienze della Formazione Primaria 2023.

Punteggio Minimo Test Scienze della Formazione Primaria 2023

Ricordiamo che il punteggio minimo del Test Scienze della Formazione Primaria 2023 per accedere in graduatoria è di 55/80. La prova sarà composta da 80 domande: ogni risposta esatta varrà 1 punto, ogni risposta non data o errata 0 punti. Al punteggio del test verranno sommati eventuali punti extra riguardanti competenze linguistiche, soprattutto se attestate da Enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 3889/2012. Per ogni livello sono previsti i seguenti punti:

B1: 3 punti

B2: 5 punti

C1: 7 punti

C2: 10 punti

In caso di parità di punteggio prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei questi di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico sociale e geografica, cultura scientifico-matematica. Nel caso di ulteriore parità prevale il candidato che ha ottenuto un punteggio superiore all’esame di maturità, e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.

Come disposto dal MUR, se la graduatoria degli ammessi dovesse presentare un numero di candidati idonei inferiore al numero dei posti disponibili, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla copertura totale dei posti disponibili per ogni università (stabiliti a livello nazionale dal Ministero e poi ripartiti tra gli atenei), tramite la creazione di un’ulteriore graduatoria rispetto a quella prevista.

Per sapere quando usciranno le graduatorie di Scienze della Formazione Primaria, dovrai fare riferimento ai bandi delle singole università, in quanto gestiscono autonomamente questo aspetto.

