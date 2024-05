ESAME TERZA MEDIA FRANCESE: ESEMPIO DI COMPRENSIONE DEL TESTO

Hai bisogno d’aiuto in vista della prova di francese all’esame di terza media? Tra le varie tracce che potrai dovere affrontare fra pochissimo in lingua straniera, c’è la comprensione del testo, composta da un breve testo con relativo questionario a cui dovrai rispondere. Generalmente, i testi sono tratti da quotidiani per ragazzi o comunque sono sempre relativi ad argomenti studiati a civiltà francese nei tre anni di medie o attinenti agli interessi dei giovani. Se hai studiato bene la grammatica di francese e non hai una buona padronanza di vocabolario, la comprensione del testo è generalmente una prova piuttosto semplice da affrontare. Tuttavia, se non hai ancora ben chiaro come si struttura e risolve una comprensione del testo in francese, noi di seguito abbiamo svolto un esempio pratico per te.

COMPRENSIONE DEL TESTO IN FRANCESE ESAME DI TERZA MEDIA: CONSIGLI

Prima di passare allo svolgimento della traccia di francese, è utile darti alcune dritte per affrontare con successo la comprensione del testo in lingua straniera. Mi raccomando:

leggi attentamente il brano, più di una volta, per capire di cosa si parla;

leggi attentamente le domande: le risposte sono contenute nel testo, ma considera che c’è sempre una domanda personale, quindi sii sicuro di avere capito il brano;

Usa frasi semplici e chiare, utilizzando strutture grammaticali che sai padroneggiare con sicurezza.

ESAME TERZA MEDIA FRANCESE: COMPRENSIONE DEL TESTO SVOLTA

Quando si parla di comprensione del testo, ci si riferisce semplicemente a un breve testo scritto in francese, di solito non più lungo di 15-20 righe, seguito da un questionario di circa 10 domande. Nel nostro esempio, copieremo le prime righe del testo da noi preso ad esempio e poi ti rimandiamo all’intero brano con il link alla fonte originale.

Ecco il brano da noi scelto:

« Sous la glace, des jardins colorés » (titolo)

CONTEXTE : Arte

Le documentaire Antarctica, sur les traces de l’empereur sera diffusé sur Arte, demain, à 20 h 50.

AMOUREUX DES MILIEUX EXTRÊMES, VINCENT MUNIER

a déjà photographié des loups blancs en Arctique (lire n° 5 801). Cette fois, il s’est mêlé à une colonie de manchots empereurs. Laurent Ballesta, plongeur et biologiste, a filmé l’incroyable vie sous-marine de l’Antarctique. Mon Quotidien les a rencontrés.

Leggi il resto del testo sul sito di Mon Quotidien: http://www.monquotidien.fr/infos/2017/01/27/a-la-une/—sous-la-glace–des-jardins-colores—-a19180#sthash.Ic7l1ov4.dpuf

ESAME TERZA MEDIA FRANCESE, COMPRENSIONE DEL TESTO: QUESTIONARIO E RISPOSTE

Una volta letto e riletto il brano è arrivato il momento di leggere e rispondere alle domande sul testo, come mostrato dall’esempio seguente

Qu’est-ce que c’est Antarctica?

Antarctica est un documentaire sur les traces de l’empereur qui sera diffusé sur Arte.

Qui a filmé le documentaire ?

Laurent Ballesta, plongeur et biologiste, a filmé le documentaire sur la vie sous-marine de l’Antarctique.

Est-ce que ce documentaire en Antarctique a été le premier réalisé par Laurent Ballesta?

Non, Laurent Ballesta a déjà photographié des loups blanc en Arctique.

Le voyage en Antarctique a été plus dangereux que celui en Arctique ? Pourquoi ?

Non. Laurent Ballesta a dit que le voyage en Arctique a été beaucoup plus dangereux que celui en Antartique parce que en Arctique il avait un fusil pour se protéger des ours; au contraire, en Antarctique il n’y a pas d’animaux dangereux.

Comment Laurent Ballest s’est préparé pour réaliser le documentaire ?

Avant l’expédition, Laurent Ballest a fait beaucoup de plongées pour être en forme, même si la chose la plus importante est la préparation phycologique.

Quel est son plus beau souvenir ?

Son plus beau souvenir est d’avoir découvert, loin sous la glas, de jardins de coraux et d’éponges de toutes les couleurs. Toutefois, il a aimé aussi d’avoir pu photographier des espèces encore jamais vues en images, comme une pieuvre des glaces.

Aimes-tu les voyages d’aventure ? Raconte ton expérience ou un voyage que tu voudrais faire.

Honnêtement, je suis très peureuse, donc je n’aime pas beaucoup le voyage d’aventure. Toutefois, j’adore voyager et visiter les villes les plus importantes en Europe et aux Etats-Unis. Cependant, si j’étais capable de surmonter ma peur des hauteurs, j’aimerais bien visiter le Grand Canyon en Arizon e observer le paysage sur le Grand Canyon Skywalk, qui est une grande passerelle horizontale en forme de fer à cheval au plancher de verre et dominant le lit du fleuve de plus de 1200 mètres d’hauteur.