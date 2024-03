Festa del papà, le immagini più belle da dedicare

Oggi ricorre la Festa del papà. Nonostante il periodo anche questa, come tutte le altre, dovrebbe essere grandiosa. Le immagini nuove che abbiamo raccolto di seguito possono aiutarvi a celebrarla al meglio. Possono servire per accompagnare un regalo o fungere da biglietto di auguri. O anche solo da sfondo per i vostri messaggi dedicati sui social. La Festa del papà è l’occasione ideale per fare sentire il proprio padre speciale: farlo nel miglior modo possibile, ovvero dedicandogli una di queste immagini, avrà il suo effetto.

Leggi: Festa del papà: data, origini e idee

Immagini per la Festa del papà

Le immagini e le illustrazioni, spesso e volentieri, rappresentano il modo migliore per condividere i sentimenti con i propri cari. Di seguito te ne forniamo diverse tra le quali potrai scegliere la tua preferita o, meglio, la più adatta al tuo genitore.

Come questo papà con il suo neonato sul petto.

O questo alle prese con la sua bimba che già gioca con la bambola.

Questa è tra le più originali: un padre con le ali da angelo abbracciato dal proprio bimbo.

O questo, alle prese con una passeggiata nel bosco con la sua bambina (con pecorella di peluche al seguito).

L’ultima vede una romantica passeggiata in riva al mare di un papà con il proprio cucciolo guidato nei suoi primi passi.

Leggi anche:

Le immagini per gli auguri al papà

La Festa del papà è celebrata in tutto il mondo, seppur in date diverse. Indipendentemente da questo, non c’è un giorno migliore dell’altro per dimostrare il proprio affetto a papà. Se stai cercando un’opportunità per onorare tuo padre, anche in una data diversa dal 19 marzo, puoi optare per queste immagini, siamo sicuri che verranno apprezzate.

Simbolo della festa sono le cravatte: queste possono diventare la copertina del tuo biglietto di auguri.

Questa è bellissima, ed è perfetta per i neo papà.

Per le più romantiche tra di voi, che cercano un’immagine sul rapporto padre figlia.

Chiudiamo con la più allegra e versatile: potete condividerla su Whastapp, su Facebook, su Instagram o ovunque vogliate.

Leggi anche: