Si può essere bocciati agli Esami di Terza Media?

Manca sempre meno agli Esami di Terza Media. Hai paura di non riuscire a passarli e ti stai chiedendo quanti e quali sono le possibilità di essere bocciato? Si può davvero bocciare in terza media? Gli Esami di Terza Media sono i primi veri esami che dovrai affrontare e la promozione non dovrebbe essere cosa scontata.

Niente panico, però: le probabilità di dovere ripetere l’anno non sono molte, quindi non prendere gli esami sotto gamba, preparati, ma cerca di dormire la notte e di non avere crisi di panico! Vedrai che tutto andrà bene! In ogni caso, anche per farti stare più tranquillo, vediamo quando è possibile bocciare gli studenti all’Esame di Terza Media!

ESAMI DI TERZA MEDIA: L’AMMISSIONE ALL’ESAME

Capiamo allora quando è possibile bocciare in Terza Media. Il primo e più grande scoglio da superare per essere promossi è essere ammessi all’Esame di Terza Media. I professori, infatti, tendono a non fare sostenere gli Esami a chi ha una media troppo bassa per potere superare le prove. Inoltre, per legge, non possono essere ammessi agli esami coloro che hanno insufficienze (anche una) in pagella o in condotta o che non hanno frequentato almeno i 3/4 delle lezioni durante l’anno. Gli studenti non ammessi agli Esami di Terza Media sono comunque molto pochi: in genere circa il 97,2% dei ragazzi può affrontare gli esami e solo il 2,8% deve ripetere direttamente l’anno senza giocarsi le carte delle prove d’esame.

ESAMI DI TERZA MEDIA: SI PUÒ BOCCIARE DOPO L’ESAME?

L’essere ammessi all’Esame di Terza Media, tuttavia non significa automaticamente essere promossi. Nel caso in cui tutte le prove siano gravemente insufficienti è possibile che la commissione d’esame decida di bocciare lo studente. Fare male una prova non pregiudicherà la tua promozione, ma “solo” la tua media e quindi il voto finale. Se però tutte le prove scritte e l’orale, nonostante i tentativi dei professori di farti recuperare nel colloquio, dovessero essere gravemente insufficienti, la promozione non è scontata anche se sei stato ammesso all’esame con la media dell’8. In ogni caso, stai tranquillo: se sei sempre andato bene, difficilmente farai una prova pessima. E ciò è confermato dai dati: bocciare in terza media dopo l’esame è un caso raro, e mediamente solo lo 0,5% degli studenti non viene promosso.

