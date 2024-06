Esame Terza Media Matematica: svolgimento traccia

A giugno dovrai vedertela con gli Esami di Terza Media e tra le prove che ti stanno facendo un po’ preoccupare spicca quella di matematica. La prova di matematica dell’Esame di Terza Media è quella più temuta dagli studenti, in quanto bisogna vedersela con numeri e calcoli per almeno un paio d’ore, mettendo in gioco tutte le conoscenze e abilità in materia. Come fare? In questa guida vi spiegheremo come affrontare la prova e ottenere un buon risultato. Ricordate che la prova di matematica è cambiata leggermente, ma in ogni caso non vi preoccupate, il compito verte sugli argomenti che avete affrontato quest’anno. Ecco i dettagli: Prova Matematica Esame Terza Media: nuove tracce.

Potrebbero interessarti:

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA

Gli Esami di Terza Media prevedono anche la prova di matematica. La prova dura tre ore, e le tracce vengono scelte dai professori di matematica di ogni singola scuola. La struttura però è uguale per tutti, ed è costituita da:

Problemi articolati su una o più richieste

domande a risposta aperta

Gli argomenti riguarderanno essenzialmente:

Algebra

Geometria solida

Scienze, Fisica e Tecnologia

Geometria analitica o Probabilità

I problemi sono attinenti al programma scolastico affrontato, e le singole commissioni decidono se si possono utilizzare calcolatrici oppure no.

PROVA DI MATEMATICA ESAMI DI TERZA MEDIA: COME SUPERARLA

Ecco le regole principali per superare al meglio la prova di matematica dell’esame terza media:

Preparazione: formule e regole Per essere bravi in matematica, bisogna allenarsi, proprio come in uno sport. Dunque, è necessario innanzitutto conoscere bene le formule e le regole, ma poi bisogna applicarle in modo da memorizzare bene il tutto. Con un po’ di pazienza, anche se inizia a fare caldo e la voglia di uscire ci assale, esercitiamoci un’oretta al giorno: scegliamo un argomento, memorizziamo la regola, e svolgiamo un po’ di esercizi. Se saremo costanti, il lavoro non sarà per nulla pesante! Lettura del compito: la traccia di matematica Siamo arrivati in classe, ci siamo seduti e ci hanno consegnato il foglio con le tracce. A primo impatto, abbiamo la sensazione di non saper fare nulla: niente paura! Rilassiamoci e leggiamo con calma tutte le tracce dei problemi. Tra queste, ci saranno alcune che sappiamo fare bene, e altre meno.

Rileggiamo quindi il problema che pensiamo di riuscire a risolvere subito, e stiamo attenti a tutti i dettagli che ci vengono chiesti. Svolgimento del compito: problemi e quesiti Una volta letto tutto attentamente, iniziamo a scrivere il procedimento dell’esercizio in brutta copia. Per esempio, supponiamo di dover risolvere un’equazione intera:

(x – 2)2 – (x + 3) (x – 2) = 5 (x – 3)

Non dobbiamo fare altro che mettere il pratica le regole studiate! Per prima cosa, bisogna svolgere i calcoli:

x2 + 4 – 4x – (x2 – 2x + 3x – 6) = 5x – 15

x2 + 4 – 4x – x2 + 2x – 3x + 6x = 5x – 15

Ora, dobbiamo spostare i termini con la x al primo membro, e quelli senza la x al secondo membro, ricordando che dopo lo spostamento il segno cambia:

– 4x + 2x – 3x – 5x = – 4 – 6 – 15

Sommiamo ora i termini simili:

– 10x = – 25

E adesso, non ci resta che dividere per il numero davanti la x:

– 10x /10 = – 25 /10

x = 5/2

Svolto il primo esercizio, possiamo procedere con gli altri, stando sempre attenti alla traccia, e ad applicare le regole nell’ordine e nel modo giusto. Revisione degli esercizi Completati gli esercizi, possiamo ricontrollare tutto il compito. Controlliamo i calcoli, i segni, se abbiamo saltato qualche passaggio. Se qualcosa prima non ci tornava, cerchiamo di risolverlo ora che il carico si è alleggerito. Fatto ciò, copiamo tutto in bella copia, diamo un ultimo sguardo e possiamo finalmente consegnare!

ESAME TERZA MEDIA MATEMATICA: RISORSE E INFO