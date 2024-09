Simulazione Test Economia, risorse utili per esercitarsi

SIMULAZIONE TEST INGRESSO ECONOMIA TOLC-E, RISORSE UTILI PER ESERCITARSI

Il Test Economia non rientra tra i test ingresso per le facoltà a numero chiuso nazionale: la facoltà di Economia in molti atenei è ad accesso libero, mentre in altri occorre superare un test di sbarramento per potersi immatricolare. Tra queste università ci sono l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università LUISS di Roma e l’Università Bocconi di Milano, che utilizzato i test Cisia e Tolc per selezionare le future matricole. Si tratta di test che riguardano essenzialmente logica, matematica e inglese, per cui la cosa principale da fare è allenarsi.

Come fare? Sicuramente lo studio teorico ci sta, ma non dobbiamo dimenticare che in questi casi l’esercizio è fondamentale. Vediamo insieme cosa bisogna fare!

TEST INGRESSO ECONOMIA: SIMULAZIONE TOLC-E PER ALLENARSI

Per poter accedere alla facoltà di Economia in alcune delle università italiane occorre superare il test Cisia o il test Tolc (online), organizzati dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso. Il test Cisia, cartaceo, comprende 36 domande di logica, matematica e comprensione verbale a cui bisogna rispondere entro 90 minuti; il test Tolc è invece online, e prevede 66 domande di logica, comprensione verbale, matematica e inglese, a cui bisogna rispondere entro 105 minuti.

Se la tua Università si affida al consorzio Cisia, puoi fare il test di Economia ToLC-E a questo link.

Per superare il test allora bisogna ripassare bene i programmi di Matematica e Inglese, ma bisogna soprattutto allenarsi con quiz a risposta multipla e simulazioni del test di economia. In questo modo diventerete veloci e intuitivi nelle risposte e memorizzerete meglio i concetti che studiati solo teoricamente potrebbero fuggirvi. E allora, cosa aspettate? Non c’è tempo da perdere!

