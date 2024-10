Attendere lo scorrimento della graduatoria

Se il test è andato male, non disperate! Potrebbe succedere che i vincitori in prima graduatoria non si immatricolino, liberando dei posti e le graduatorie potrebbero così scorrere. Lo scorrimento delle graduatorie avviene in maniera automatica ad opera dell’Università dove avete concorso.

Alcuni Atenei richiedono la compilazione di una richiesta apposita per lo scorrimento in graduatoria; per informazioni più dettagliate, leggete bene i bandi d’Ateneo. Per quanto riguarda invece le graduatorie nazionali, gli scorrimenti vengono gestiti dal Miur e terminano nel momento in cui vengono assegnati tutti i posti disponibili.

I bandi delle singole Università contengono, inoltre, il numero progressivo degli scorrimenti: alcune procedono per scorrimento fino alla totale copertura dei posti disponibili, altre invece ne stabiliscono un numero predefinito.

