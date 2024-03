Test d’ingresso università 2024: guida agli esami di ammissione

I test d’ingresso 2024 sono prove di sbarramento che vengono fissate dalle università per permettere agli studenti più meritevoli di frequentare il corso di laurea dei loro sogni. Esistono, infatti, delle facoltà a numero chiuso che non hanno posti illimitati di accesso per l’immatricolazione, ecco perché esistono i test: per aiutare le varie commissioni a decidere chi far entrare attraverso una valutazione oggettiva della preparazione per mezzo del test d’ingresso uni.

I test di ammissione all’università possono essere molto stressanti per lo studente che si trova di fronte alla necessità di passare o di veder sfumare i suoi obiettivi in un solo giorno. Questo carica di aspettative una prova che, in realtà, può essere ripetuta e rivista moltissime volte. In questa breve guida ai test di ammissione universitari ti forniremo tutte le informazioni di cui hai bisogno per sostenere gli esami di ammissione all’università 2024 senza trascurare l’aspetto legato ai consigli per la preparazione. Continua a leggere per saperne di più.

Test di ammissione e numero chiuso nelle università: panoramica

I test di ingresso all’università 2024 in Italia si dividono in accesso libero e accesso programmato: a seconda se siano prove a sbarramento (come nel caso di Medicina o Veterinaria) oppure se l’ingresso non venga precluso in base alla prova sostenuta in sede di test. In entrambi i casi per potersi iscrivere all’università è necessario sostenere l’esame di ammissione. Facciamo un po’ di chiarezza.

Differenza tra numero chiuso a livello nazionale e locale

Ti sarà sicuramente capitato di sentir parlare di test d’ingresso a numero chiuso a livello nazionale e a livello locale, ma qual è la differenza? I test d’ammissione all’università si dividono in test ad accesso programmato, ad accesso libero e test a numero chiuso. L’unico punto che hanno in comune è che bisogna sostenere un esame. Nel caso di test ad accesso libero, una volta sostenuto puoi procedere all’immatricolazione, i corsi ad accesso programmato a livello nazionale vengono organizzati e gestiti dal MUR, che ne stabilisce le domande, modalità e il numero di posti. Fanno parte di questa tipologia: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria e Medicina in lingua inglese. Gli altri sono cosiddetti corsi a numero chiuso e vengono redatti e gestiti dai singoli atenei che possono scegliere in autonomia: domande, date e molto altro. In alcuni di questi casi il mancato superamento della prova comporta l’assegnazione di una serie di debiti che andranno colmati durante il proprio percorso universitario.

Per quanto riguarda i test ad accesso programmato, qui ti proponiamo una panoramica con le date di tutti gli esami di ammissione all’università 2023, man mano inseriremo anche tutti gli altri test, non appena anche gli altri appuntamenti saranno confermati.

Area Corso/Università Data Test d’Ingresso Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicina e Odontoiatria 28 maggio e 30 luglio 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria IMAT Medicina in Inglese In attesa di una data Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Veterinaria 29 maggio e 31 luglio 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Odontoiatria in inglese/Unicamillus Roma 8 e 15 febbraio 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicina in inglese/UniCamillus Roma 9 e 16 febbraio 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicina in inglese/Humanitas University Milano 2 febbraio 2024 e 8 marzo 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicina/San Raffaele Milano 23-24 febbraio 2024/22-23 marzo 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria MD Program (Medicina in Inglese)/San Raffaele Milano 24 febbraio 2024/23 marzo 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Odontoiatria/San Raffaele Milano 23-24 febbraio 2024/22-23 marzo 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicine and Surgery/Campus Bio-Medico Roma 8 gennaio 2024 e 29 febbraio 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicina/Campus Bio-Medico Roma 9 gennaio 2024 e 1° marzo 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicina-Odontoiatria/Cattolica Roma dal 29 febbraio al 2 marzo 2024 e dal 18 al 20 aprile 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medtec Medicina e Ingegneria biomedica/Humanitas University Milano 5 aprile 2024/19 aprile 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicina in inglese/Cattolica Roma 18 marzo 2024 Medicina, Odontoiatria, Veterinaria Medicina e Chirurgia/Università degli studi di Enna Kore 15 e 16 marzo 2024 e 12 e 13 aprile 2024 Professioni Sanitarie Professioni sanitarie In attesa di una data Professioni Sanitarie Professioni sanitarie/Cattolica Roma In attesa di una data Professioni Sanitarie Igiene Dentale/San Raffaele Milano 16 marzo 2024 Professioni Sanitarie Fisioterapia/San Raffaele Milano 16 marzo 2024 Professioni Sanitarie Infermieristica/San Raffaele Milano 16 marzo 2024 Professioni Sanitarie Professioni sanitarie/Campus Bio-Medico Roma 2 settembre 2024 Professioni Sanitarie Professioni Sanitarie/Humanitas University Milano In attesa di una data Professioni Sanitarie Professioni sanitarie/Lauree magistrali Professioni sanitarie/Lauree magistrali Professioni Sanitarie Professioni sanitarie in italiano/Unicamillus Roma scritto dall’11 al 20 marzo 2024 e orale dal 18 marzo al 5 aprile 2024 Professioni Sanitarie Professioni sanitarie in inglese/Unicamillus Roma scritto dall’11 al 20 marzo 2024 e orale dal 18 marzo al 5 aprile 2024 Economia e Giurisprudenza Test online Bocconi disponibile dal 12 luglio 2023 al 10 aprile 2024 Economia e Giurisprudenza Luiss tra il 14 e il 16 Maggio 2024 Economia e Giurisprudenza Amministrazione, finanza e controllo (Magistrale)/Venezia Ca’ Foscari 8 maggio 2024 Economia e Giurisprudenza Amministrazione e controllo aziendale (Magistrale)/Torino Statale 10 aprile 2024/6 settembre 2024 Economia e Giurisprudenza Amministrazione e gestione d’impresa (Magistrale)/Bologna Statale (sede di Rimini) In attesa di una data Economia e Giurisprudenza Direzione aziendale (Magistrale)/Bologna Statale In attesa di una data Economia e Giurisprudenza Direzione d’impresa, marketing e strategia (Magistrale)/Torino Statale 10 aprile 2024 Economia e Giurisprudenza Economia/Cattolica Milano 11, 12, 13 aprile 2024/29 maggio/18 luglio/10 e 24 settembre Economia e Giurisprudenza Economia/Palermo dal 26 al 27 aprile 2024/settembre 2024 Economia e Giurisprudenza Economia/Lumsa Roma, Palermo Varie date da dicembre 2023 a settembre 2024 Economia e Giurisprudenza Economia/Salerno Statale Varie date da marzo a settembre (TOLC@CASA) Economia e Giurisprudenza Giurisprudenza/Trento settembre 2023* Economia e Giurisprudenza Finanza aziendale e mercati finanziari (Magistrale)/Torino Statale settembre 2023* Economia e Giurisprudenza Professioni contabili (Magistrale)/Torino Statale settembre 2023* Ingegneria Ingegneria/Politecnico di Torino varie date da marzo a settembre 2023 Ingegneria Ingegneria/Politecnico di Bari sessioni aprile/maggio e settembre 2023* Ingegneria Ingegneria Industriale/Campus Bio-Medico dal 01 gennaio 2023 al 30 aprile 2024 Ingegneria Ingegneria/Palermo dall’11 al 12 aprile 2024/dal 3 al 4 settembre 2024 Scientifica Biotecnologie, Biologia, Chimica, Farmacia, CTF/Palermo dal 26 al 27 aprile 2024/settembre 2024 Scientifica Biotecnologie/Napoli Vanvitelli settembre 2024* Scientifica Biotechnology and Medical Biology (Magistrale)/San Raffaele settembre 2024* Scientifica Biotecnologie/Università del Salento settembre 2024* Scientifica CTF/Roma La Sapienza In attesa di una data Scientifica Farmacia/Roma La Sapienza In attesa di una data Scientifica Farmacia/Napoli Vanvitelli settembre 2024* Scientifica Scienze Biologiche/Napoli Vanvitelli settembre 2024* Scientifica Scienze Biologiche/Sassari settembre 2024* Scientifica Scienze Motorie e dello Sport/Cattolica Milano 19 marzo 2024/16 maggio/15 luglio/9 settembre/23 settembre Scientifica Scienze Motorie/Varese Insubria settembre 2024* Scientifica Scienze Motorie/Padova 13 settembre 2024 Scientifica Scienze Motorie/Bari settembre 2024* Scientifica Scienze Motorie/Brescia settembre 2024* Scientifica Scienze Motorie/Salerno settembre 2024* Scientifica Scienze Motorie/Roma Tor Vergata settembre 2024* Architettura e Design Architettura-Ingegneria Edile In attesa di una data Architettura e Design Architettura/Politecnico di Torino “TIL” In attesa di una data Architettura e Design Design/Politecnico di Bari settembre 2024* Architettura e Design Design della Moda/IUAV Venezia test scritto: 5 aprile 2024/prova grafica e colloquio: 3 maggio Architettura e Design Disegno Industriale/IUAV Venezia test scritto: 5 aprile 2024/colloquio 6, 7, 8 maggio Psicologia e Formazione Psicologia – Università che adottano il TOLC-SU del CISIA In attesa delle date Psicologia e Formazione Psicologia – Università che adottano il TOLC-PSI del CISIA Dal 6 febbraio al 28 marzo 2024 a seconda della sede Psicologia e Formazione Scienze della Formazione Primaria In attesa di una data Psicologia e Formazione Scienze e Tecniche Psicologiche/San Raffaele Milano 20 aprile 2024/7 settembre 2024 Psicologia e Formazione Scienze e Tecniche Psicologiche/Cattolica Milano 15 luglio 2024 Lingue e Comunicazione Lingue e Letterature Straniere/Palermo dal 26 al 27 aprile 2024/settembre 2024

Le date con l’asterisco sono quelle ancora da confermare.

Test di ammissione area medico-sanitaria

I test d’ingresso 2024 dell’area medico-sanitaria sono quasi tutti a numero chiuso a livello nazionale ma scopriamone insieme tutte le caratteristiche.

Test di Medicina

L’anno passato il test d’ingresso di Medicina 2024 ha sperimentato il test di tipo Tolc, ovvero il test online Cisia. Ma da quest’anno cambia nuovamente: torna a essere erogato in forma cartacea e non prevederà più il punteggio equalizzato. Tuttavia ha mantenuto lo svolgimento in due sessioni, rispettivamente il 28 maggio e il 30 luglio 2024. A partire dal 2025, il test dovrebbe subire nuove modifiche: non mancheremo di aggiornarti appena succederà!

Test di Medicina in Lingua Inglese (IMAT)

IMAT è l’acronimo di International Medical Admission: si tratta di un corso di Medicina e Chirurgia interamente in inglese. Ancora non si conosce la data, ma solitamente il MUR pubblica il bando relativo all’IMAT verso giugno. Comunque sia, la struttura del Test di Medicina in Lingua Inglese rimarrà quella del passato:

12 quesiti di cultura generale;

10 di ragionamento logico;

18 di biologia;

12 di chimica;

8 di fisica e matematica.

60 domande per 100 minuti di tempo. Per fare questo test di ammissione all’università il Miur si avvale dell’aiuto di Cambridge Assessment e del Cineca.

Test di Veterinaria

Il test di veterinaria 2024 si svolgerà il 29 maggio e il 31 luglio 2024 in tutta Italia e replicherà le stesse modalità di erogazione del nuovo test di Medicina 2024.

Test Professioni Sanitarie

Ancora non abbiamo una data per il prossimo Test di Professioni Sanitarie, ma con tutta probabilità il bando con tutte le informazioni uscirà per giugno e riguarderà queste facoltà:

Infermieristica

Ostetricia

Infermieristica pediatrica

Podologia

Fisioterapia

Logopedia

Ortottica e assistenza oftalmologica

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva

evolutiva Tecnica della riabilitazione psichiatrica

Terapia occupazionale

Educazione professionale

Tecniche audiometriche

Tecniche di laboratorio biomedico

Tecnica di radiologia per immagini e

radioterapia

radioterapia Tecniche di neurofisiopatologia

Tecniche ortopediche

Tecniche audioprotesiche

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e

perfusione cardiovascolare

perfusione cardiovascolare Igiene dentale

Dietistica

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei

luoghi di lavoro

luoghi di lavoro Assistenza sanitaria

Le domande del test Professioni Sanitarie non saranno uguali per tutti perché non saranno preparate dal Ministero della Pubblica Istruzione ma dai singoli atenei. Saranno per tutti 60 quesiti, suddivisi in modo differente a seconda dell’ateneo tra logica, biologia, cultura generale, chimica, matematica e fisica. Tra questi i più attesi sono sicuramente il Test Infermieristica e il Test Ingresso Fisioterapia.

Test Scienze Motorie

L’accesso al Test d’ingresso di Scienze Motorie è subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo di studio equipollente conseguito all’estero. Nello specifico sono i singoli atenei a decidere come strutturare la prova: possono chiedere alle aspiranti matricole di sostenere un test di ammissione TOLC erogato da CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso). l test di ammissione Scienze Motorie può essere svolto in due modalità: TOLC-F in presenza o TOLC@CASA-F. Nel primo caso saranno 50 domande a risposta multipla:

Biologia – 15 quesiti in 20 minuti

Chimica – 15 quesiti in 20 minuti

Fisica – 7 quesiti in 12 minuti

Matematica – 7 quesiti in 12 minuti

Logica – 6 quesiti in 8 minuti

Ci sarà anche una parte dedicata alla lingua inglese (30 quesiti per 15 minuti), che non concorre alla formazione del punteggio finale con il quale si accede in graduatoria. Per superarlo senza debiti formativi hai bisogno di raggiungere 15/50 punti, calcolati mediante la somma dei punteggi riportati in ognuna delle 5 sezioni. Il secondo test è strutturato come il primo ma può essere fatto anche presso il proprio domicilio.

Test di ammissione area tecnico-scientifica

I Test d’ammissione dell’area tecnico-scientifica non sono a numero chiuso ma è necessario fare una buona prova per non dover poi recuperare debiti formativi. Scopriamo insieme come funzionano.

Test di Ingegneria

A differenza di quanto accade per le facoltà medico-sanitarie, i Test d’Ingresso di Ingegneria 2024 sono gestiti dai singoli atenei e non dal MIUR. Avrai 110 minuti per rispondere a:

10 domande di logica

10 domande di comprensione verbale

10 domande di scienze

20 domande di matematica

Test di Architettura

Il prossimo test d’ingresso di Architettura non ha ancora una data: verrà fissata in questi mesi insieme al numero dei posti disponibili. Anche in questo caso, l’esame non verrà gestito dal MIUR ma dagli atenei e dovrebbe tenersi entro il 29 settembre. Negli anni passati si trattava di circa 40 domande da completare in 70 minuti:

8 quesiti di cultura generale;

6 quesiti di ragionamento logico;

12 quesiti di storia;

6 quesiti di disegno e rappresentazione;

8 quesiti di fisica e matematica.

Test di Farmacia

Il Test di Farmacia 2024 è condizionato alla partecipazione del test on-line on-line a quesiti a risposta multipla di Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, Logica e Inglese (facoltativo). Il numero dei posti disponibili viene stabilito dall’ateneo e potrebbe esserti richiesto durante il primo anno la compensazione di vari debiti formativi accumulati durante la prova.

Test di ammissione area socio-economica

I test di ammissione all’area socio-economica non sono a sbarramento. Bisogna sostenerli per poter accedere e viene comunque stilata una graduatoria ma non viene impedito l’accesso, al massimo si matureranno dei debiti formativi.

Test di Economia

Il test d’ingresso di Economia 2024 è disciplinato da un regolamento stilato dall’ateneo che intendi frequentare. Vai sul sito dell’università e verifica le regole previste per l’anno corrente.

Test di Giurisprudenza

Il test d’ingresso di Giurisprudenza 2024 è gestito da ogni ateneo diversamente. Scopri il regolamento sul sito dell’ateneo e ricordati di controllare anche se si tratta di ciclo unico o laurea breve. Questo specifico corso di laurea, infatti, prevede la possibilità di ottenere un titolo in Giurisprudenza (5 anni) o Scienze Giuridiche (3 anni). Nel caso in cui scegliessi il percorso triennale potrai sempre integrare con una magistrale adeguata!

Test di Scienze Politiche

Il test d’ingresso di Scienze Politiche 2024 non è gestito dal MIUR da ogni singolo ateneo diversamente. Consulta il sito dell’università che ti interessa per saperne di più!

Test di Scienze della Comunicazione

Anche il test d’ingresso di Scienze della Comunicazione 2024, come quello di Scienze Politiche, può cambiare ogni anno perché è elaborato, scritto e modulato da ogni ateneo a modo suo. Sicuramente ti verrà richiesto di rispondere a domande di logica e di cultura generale ma per avere maggiori dettagli consulta il sito dedicato alla città dove ti iscriverai.

Test di ammissione area umanistica

I test di ammissione all’area umanistica non sono a numero chiuso. Scopriamone insieme tutte le caratteristiche!

Test di Scienze della Formazione

Il test d’ingresso di Scienze della Formazione Primaria è una prova che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia ed è gestita dal MUR. Ancora non si conosce la data del test, ma il MUR dovrebbe pubblicare un bando dettagliato verso giugno. Le domande saranno diverse per ogni ateneo ma saranno così divise:

40 domande di competenza linguistica e ragionamento logico;

di competenza linguistica e ragionamento logico; 20 domande di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

di cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 20 quesiti di cultura matematico-scientifica.

La valutazione, invece, sarà così distribuita:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta omessa o errata.

Test di Psicologia

I test d’ingresso di ingresso di Psicologia 2024 in Italia non vengono disciplinati dal MUR e, di conseguenza, per conoscerne le caratteristiche bisogna spostarsi sui siti dei diversi atenei.

Come prepararsi ai test d’ingresso nella università e facoltà a numero chiuso

Qualsiasi sia il test d’ingresso 2024 che vuoi sostenere è importante che tu inizi a studiare sin da subito perché il tempo a disposizione è poco e anche qualora non fosse previsto un numero di posti preciso, è sempre bene cercare di dare il massimo per evitare di accumulare debiti formativi da dover poi smaltire durante l’anno. Online esistono moltissime simulazioni di test d’ingresso che ti serviranno per esercitarti e capire a che punto è la tua preparazione. Non ti tirare indietro: meglio provare e fallire ma avere un quadro chiaro della situazione perché sei sempre in tempo per recuperare le materie su cui sei meno ferrato.