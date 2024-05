Tesina Maturità sulla Brexit: collegamenti per tutte le scuole

Stai cercando l’argomento da portare come tesina alla maturità? Un tema di forte attualità è senz’altro la Brexit, ossia l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, un evento molto importante che avrà delle grandi ripercussioni sul futuro dell’Europa e dei tanti cittadini italiani a Londra e nel resto del Paese. Se è un argomento che ti interessa, puoi approfondire la tematica analizzandola da vari punti di vista. Eviterei un approccio troppo politico che possa dividere la commissione, dando giudizi sulla scelta operata dal popolo britannico, ma si può certo ragionare sulle cause, gli effetti, le peculiarità del Regno Unito rispetto al continente da un punto di vista storico, sociologico e giuridico. Ecco quindi tre percorsi che abbiamo pensato per te se vuoi fare una tesina di maturità sulla Brexit e l’Unione europea: per ognuna trovi i relativi collegamenti.

TESINA MATURITÀ SULLA BREXIT: COME SVOLGERLA. Prima di iniziare a svolgere una tesina sulla Brexit è fondamentale studiare tutti i dati sul referendum e tenere d’occhio tutti gli argomenti d’attualità. Essendo un tema in divenire, ricordati di controllare prima dell’orale se ci sono news rilevanti sulla questione: anche senza modificare la tesina, potrai stupire la commissione con gli ultimi aggiornamenti o sapere rispondere a una domanda in merito se un professore informato ha la domanda pronta. Come accennato in precedenza, poi, evita toni troppo politicamente schierati e cerca di affrontare la trattazione del tema con occhi critico e di ricerca, rimanendo il più possibile imparziale nella tua esposizione. Lascia l’opinione personale a una conclusione o in caso un professore chieda la tua posizione in merito (ma sii sempre diplomatico!). Ecco di seguito tre tesine sulla Brexit da noi proposte… pronto a metterti al lavoro?

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA BREXIT: REGNO UNITO E UNIONE EUROPEA. La Brexit può essere un ottimo spunto per ragionare sul processo d’integrazione europea da un punto di vista storico e giuridico, evidenziando il ruolo del Regno Unito all’interno dell’Unione Europea e come sia sempre stato un attore dalla posizione del tutto peculiare nell’organizzazione sovranazionale. Ecco i possibili collegamenti:

Collegamenti di storia : breve excursus sulla storia dell’integrazione europea dalla Dichiarazione Shuman ad oggi, con particolare attenzione al periodo successivo all’entrata del Regno Unito nell’UE (1973)

: breve excursus sulla storia dell’integrazione europea dalla Dichiarazione Shuman ad oggi, con particolare attenzione al periodo successivo all’entrata del Regno Unito nell’UE (1973) Collegamenti di italiano: Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann

Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann Collegamenti di inglese : il pensiero di Winston Churchill sulla creazione di un’Unione Europea

: il pensiero di Winston Churchill sulla creazione di un’Unione Europea Collegamenti di Economia: dal Sistema Monetario Europea all’Euro e l’esclusione del Regno Unito

dal Sistema Monetario Europea all’Euro e l’esclusione del Regno Unito Collegamenti di francese : Victor Hugo, Discorso di apertura alla conferenza di pace del 1849 o Charles de Gaulle e la “crisi della sedia vuota”

: Victor Hugo, Discorso di apertura alla conferenza di pace del 1849 o Charles de Gaulle e la “crisi della sedia vuota” Collegamenti di diritto: dal progetto di Costituzione Europea al Trattato di Lisbona (art. 50 TUE in particolare)

dal progetto di Costituzione Europea al Trattato di Lisbona (art. 50 TUE in particolare) Collegamenti filosofia: Kant “Per la pace perpetua”

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA BREXIT E UNIONE EUROPEA: I NAZIONALISMI DI IERI E OGGI. La Brexit ha senz’altro portato alla luce un malumore crescente nei confronti dell’Unione Europea, della libertà di circolazione, esprimendo una volontà di assestarsi su posizioni più nazionaliste. La Brexit può essere quindi un modo per approfondire la tematica dei nazionalismi dal punto di vista storico e contemporaneo in Europa.

Collegamenti di storia: dalla crisi del ’29 ai nazionalismi in Europa negli anni ‘30

dalla crisi del ’29 ai nazionalismi in Europa negli anni ‘30 Collegamenti di italiano: Gabriele D’Annunzio

Gabriele D’Annunzio Collegamenti di inglese: George Orwell

George Orwell Collegamenti di filosofia: Nietzsche, l’idea di nazione e nazionalismo

Nietzsche, l’idea di nazione e nazionalismo Collegamenti di diritto: opt-out del Regno Unito dall’Unione Europea

opt-out del Regno Unito dall’Unione Europea Collegamenti di francese: Charles de Gaulle e l’idea de la Grandeur

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA BREXIT E UNIONE EUROPEA: IL REGNO UNITO TRA TRADIZIONE E MULTICULTURALITÀ. Per una tesina più focalizzata sul Regno Unito, puoi analizzare un aspetto contraddittorio che ha sempre caratterizzato la storia inglese: da una parte l’attenzione alle tradizione, al nazionalismo e ai principi conservatori, dall’altra l’imperialismo, la vocazione internazionale del Regno Unito, l’apertura storica al progresso, la multiculturalità. Sono aspetti che si ritrovano anche oggi e che spiegano la frattura del popolo britannico sul voto per la Brexit, dal punto di vista geografico – da una parte Londra, la Scozia e l’Irlanda del Nord più europeisti, mentre l’Inghilterra e il Galles più conservatori – o anagrafico.

Collegamenti di storia: Victorian Age

Victorian Age Collegamenti di italiano: l’Accademia della Crusca e gli anglicismi nella lingua italiana

l’Accademia della Crusca e gli anglicismi nella lingua italiana Collegamenti di inglese: Rudyard Kipling e Joseph Conrad che hanno opinioni opposte sul colonialismo britannico

Rudyard Kipling e Joseph Conrad che hanno opinioni opposte sul colonialismo britannico Collegamenti di diritto: il Commonwealth britannico, Trattato di Schengen

il Commonwealth britannico, Trattato di Schengen Collegamenti di filosofia: Edmund Burke e il suo Riflessioni sulla rivoluzione in Francia, in cui il politico ragiona sul concetto di pregiudizio, conservatorismo e riflette sulle istituzioni britanniche partendo dall’analisi della Rivoluzione Francese.

Edmund Burke e il suo Riflessioni sulla rivoluzione in Francia, in cui il politico ragiona sul concetto di pregiudizio, conservatorismo e riflette sulle istituzioni britanniche partendo dall’analisi della Rivoluzione Francese. Collegamenti di economia: la sterlina dalla parità aurea al rapporto con l’Euro

la sterlina dalla parità aurea al rapporto con l’Euro Collegamenti di storia dell’arte: l’Inghilterra tra il 1912 e il 1925, tra aristocrazia e borghesia: l’analisi della soap Downton Abbey

