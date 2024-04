Collegamenti Maturità Liceo Artistico: 5 argomenti

COLLEGAMENTI MATURITÀ LICEO ARTISTICO: LA PERFEZIONE DEL CORPO

Questo argomento è uno di quelli su cui si può davvero spaziare all’infinito. Noi ti proponiamo alcune idee per un percorso unitario, ma se ti vengono in mente nuove proposte prendi pure l’iniziativa e plasma la tua tesina sui tuoi interessi modificando i collegamenti.

Storia dell’arte: Il Discobolo e il corpo perfetto; oppure, facendo un bel salto nel tempo puoi analizzare i corpi di Leonardo, come l’uomo vitruviano. Puoi parlare della body art, infine.

Storia: Il linguaggio del corpo dei Dittatori del '900: il corpo come strumento autoritario. Oppure puoi proporre questo collegamento: L'immagine dei corpi straziati dei lager nazisti. Oppure puoi catapultarti in un diverso argomento: i corpi degli sportivi e le Olimpiadi collegando lo studio delle statue greche per esempio.

Italiano: D'Annunzio e l'Estetismo.

Inglese: L'Estetismo nella letteratura inglese.

Fisica: Il canone di Policleto dal punto di vista della fisica; il corpo umano e le macchine: differenze!

Filosofia: La concezione di arte e di artista di Nietzsche in "Umano troppo umano"

COLLEGAMENTI MATURITÀ LICEO ARTISTICO: L’ORGANIZZAZIONE POLITICA DELL’ARTE

Questo argomento abbraccia diverse materie per fare collegamenti interessanti; vediamo il percorso pianificato per una tesina davvero originale:

Storia dell’arte : Gli edifici pubblici: il funzionalismo novecentesco dell’EUR. In alternativa puoi un argomento che viaggia nei secoli: la committenza politica e l’arte.

Storia: L'edificio pubblico come manifesto politico: gli archi di trionfo. Oppure: La politica è l'arte della retorica?

Italiano: Il Futurismo: l'esaltazione della città

Inglese: Dickens: la decsrizione della Londra vittoriana e in che modo questa rispecchia il periodo storico e politico

Fisica: L'energia e la città

COLLEGAMENTI MATURITÀ LICEO ARTISTICO: ARTE E NATURA

La natura è da sempre fonte inesauribile di ispirazione, dalla preistoria fino ai nostri giorni. È decisamente un argomento vastissimo, perciò cerca di scegliere bene le materie e i vari collegamenti fa fare per rendere la tesina coerente.

Storia dell’arte: La pittura dell’800. Gli impressionisti. Ma qua, tu che sei esperto della materia, puoi davvero dare sfogo al tuo sapere.

Italiano : D'annunzio e l'ispirazione poetica della natura

Storia: Il Rinascimento: analisi dello spazio, del paesaggio e della natura

Geografia : L'ecologia e i problemi legati alla natura

Inglese: Byron

Fisica: La tecnologia, dalla prima operazione di stampa, passando per la fotografia ed il cinema, approdando all'odierno Internet

COLLEGAMENTI MATURITÀ LICEO ARTISTICO: ARTE E ARTIGIANATO

Perché non approfondire tutte quelle tipologie di arte conosciute come minori? Queste sono legate strettamente ai territori e hanno una forte valenza sociale e antropologica perciò, non sembra anche a te un argomento interessante da sviluppare?

Storia dell’arte: Arte e artigianato. Ripercorrendo la storia dell’arte sono molti gli spunti che puoi prendere: dall’oreficeria alla produzione artistica della ceramica. Cerca i spiegare nel dettaglio il tipo di arte di cui vuoi parlare e da questo scaturiranno tutti i collegamenti possibili.

Storia : La trasformazione dell'artigiano in operaio: la questione sociale. La rivoluzione industriale. Per esempio, un altro collegamento interessante potrebbe essere questo: l'oreficeria antica come valenza sociale.

Italiano : Pinocchio: l'artigiano mastro Geppetto e un pezzo di legno che prende vita. La favola di Collodi.

Inglese: L'oreficeria: il tesoro reale; oppure: le grandi produzioni delle marinerie inglesi: le navi del '700 e dell'800 in legno.

Fisica: se decidi per questo argomento puoi parlare della idrodinamica per collegarti ad inglese. Altrimenti puoi fare una trattazione sulla fisica dei materiali.

COLLEGAMENTI MATURITÀ LICEO ARTISTICO: ARTE E RELIGIONE

Un classico, ma puoi rendere anche questo argomento originalissimo grazie ai collegamenti giusti. Vediamo la tesina di Maturità che proponiamo:

Storia dell’arte: L’adattamento dell’arte nella liturgia. Oppure puoi inoltrarti in un argomento molto complesso ma efficace: la committenza religiosa nella storia dell’arte.

Storia: I Beni Culturali di interesse religioso: legislazione

Italiano: Il nome della rosa, Umberto Eco

Architettura: i templi greci: rapporto con la divinità e la società; le chiese Gotiche: i misteri delle cattedrali.

Inglese: Elliot: Assassinio nella cattedrale

Fisica: Notre Dame: le misurazioni tecniche e i numeri magici.

