Tesina sui colori per la terza media: collegamenti e mappa concettuale

TESINA DI TERZA MEDIA SUI COLORI: COLLEGAMENTI E MAPPA CONCETTUALE

È arrivato il momento di decidere l’argomento per la tesina dell’esame di terza media, non ci sono più scuse perché l’esame è alle porte e non si può perdere tempo. Ancora non hai idee e non sai come organizzare il lavoro per preparare anche la mappa concettuale? Ti diamo una mano noi; che ne dici di una tesina sui colori da personalizzare in modo originale? Seguendo le nostre dritte, per ogni colore che ti piace o che ti viene in mente potrai collegare una materia che studi a scuola.

Nell’esempio che trovi qui sotto abbiamo giù scelto colori e collegamenti per facilitare ancora di più le tue ricerche. Non solo: troverai anche una bella mappa concettuale sui colori già pronta, così tu dovrai solo iniziare a elaborare la tua tesina!

INTRODUZIONE TESINA SUI COLORI: COME INIZIARE

Iniziamo subito allora: per prima cosa bisogna iniziare a pensare alle materie da inserire nella tesina e solo in un secondo momento procedere con il reperire tutto il materiale necessario. Muoversi bene in questa prima fase significa avere le idee chiare da subito e, quindi, ritrovarsi con l’introduzione della tesina sui colori già pronta perché quando dovrete scriverla vi basterà fare un breve riassunto di questi primi passi compiuti raccontando come mai avete scelto questo argomento e in base a quale criterio avete selezionato i collegamenti.

Per procedere con ordine scegli una rosa di colori e cerca di capire a quale materia potresti collegarli, magari seguendo una similitudine, un richiamo o una tua suggestione personale. Man mano che porti avanti il ragionamento prova a costruire uno schema con al centro l’argomento principale e cataloga tutto il materiale che hai raccolto (comprese le foto e le immagini, che servono sempre per spezzare la monotonia di pagine solo scritte!) in maniera ordinata.

La parte più difficile è sempre trovare i collegamenti, ma per fortuna siamo qui per aiutarti: ecco i nostri consigli.

TESINA ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI PER FARLA SUI COLORI

Una volta impostato la schema, non rimane che scegliere i collegamenti e inserirli per creare un percorso multidisciplinare a regola d’arte! La nostra idea è semplice: ad ogni colore potrai accostare una materia, oppure magari potrai partire dai colori dell’arcobaleno o da quelli che preferisci e associarli ad un collegamento! Ecco un esempio di argomenti da inserire:

Collegamenti Storia – Bianco rosso e Verde: il tricolore e l’Unità d’Italia

Bianco rosso e Verde: il tricolore e l’Unità d’Italia Collegamenti Geografia – l’Africa: il continente nero

l’Africa: il continente nero Collegamenti Ed. Civica – Nero: il razzismo e il colore della pelle (da ricollegare a geografia)

Nero: il razzismo e il colore della pelle (da ricollegare a geografia) Collegamenti Italiano – Giallo: Montale, “I limoni”

– Giallo: Montale, “I limoni” Collegamenti Inglese – Giallo: Il Grande Gatsby di F.S. Fitzgerald

Giallo: Il Grande Gatsby di F.S. Fitzgerald Collegamenti Arte- I colori primari e secondari, il cerchio cromatico

I colori primari e secondari, il cerchio cromatico Collegamenti Francese – Il Rosso e il Nero di Stendhal

Il Rosso e il Nero di Stendhal Collegamenti Scienze – Il fenomeno dell’arcobaleno; oppure il Verde: l’ecologia

– Il fenomeno dell’arcobaleno; oppure il Verde: l’ecologia Collegamenti Scienze Motorie – Le Olimpiadi e il significato dei 5 cerchi colorati

– Le Olimpiadi e il significato dei 5 cerchi colorati Collegamenti Musica – Il Blu e il Blues; oppure puoi inserire una canzone che ha un colore nel titolo

MAPPA CONCETTUALE SUI COLORI

Bene, una volta terminata la tesina, dovrai realizzare una mappa concettuale, in modo che gli insegnanti abbiano ben chiari gli argomenti che hai inserito. Ecco un esempio già pronto:

TESINA TERZA MEDIA: TUTTE LE DRITTE

Infine, scopri come realizzare una perfetta tesina seguendo i nostri consigli: