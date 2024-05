Tesina sul Sole: percorsi e collegamenti per la Terza Media

TESINA TERZA MEDIA SUL SOLE

Se ami l’estate, il calore, le belle giornate e vuoi riflettere sull’importanza del sole per la nostra vita e quella del nostro pianeta… hai trovato l’argomento giusto per la tua tesina per l’Esame di Terza Media! Il sole non è solo argomento di scienza, ma è stato da sempre al centro dell’interesse dell’uomo in campo artistico, tecnologico e scientifico.

Gli spunti sono tanti e avrai solo l’imbarazzo della scelta nel trovare i collegamenti giusti. Cerchi qualche idea che può fare al caso tuo? Sei nel posto giusto: noi di StudentVille, in quest’articolo, ti aiuteremo fornendoti dritte per scrivere la tesina sul sole per l’Esame di Terza Media, con collegamenti a tutte le materie.

Vuoi scrivere una tesina perfetta? Leggi anche la nostra guida Esame terza media: come fare la tesina

TESINA SUL SOLE: DRITTE PER INIZIARE

So che smani per scrivere la tesina, così da averla pronta in tempo, ma prima di iniziare a scriverla, fai una ricerca accurata sul web, in biblioteca e sui libri di testo per raccogliere maggiori informazioni e risorse sull’argomento. In questo modo, potrai trovare spunti interessanti per i collegamenti con le materie. Inoltre, non avere timore a chiedere consiglio ai tuoi professori se non sei sicuro su come collegare l’argomento a una delle materie. L’importante è cercare di creare un percorso multidisciplinare che abbia una sua coerenza e armoniosità. A questo punto puoi definire i collegamenti con le materie e iniziare a scrivere!

TESINA TERZA MEDIA SUL SOLE: COSA SCRIVERE

Cosa scrivere nella tesina di Terza Media? Innanzitutto, il tuo lavoro deve avere un’introduzione generale sull’argomento che affronti in cui spieghi brevemente i collegamenti per ogni disciplina e i motivi per cui hai scelto questo tema. Poi dovrai passare alla trattazione dell’argomento nei dettagli, dedicando un capitolo a ogni materia. Per orientarti meglio, per ogni materia, puoi dividere il relativo testo in paragrafi titolati.

Scegli un carattere ben leggibile e aggiungi delle belle foto, così da rendere il lavoro curato e interessante ai professori che lo vedranno. Infine, leggi attentamente il testo più volte: altolà agli errori di ortografia e di sintassi!

TESINA SUL SOLE: COLLEGAMENTI

Il sole brilla e ci fornisce un sacco di spunti: se hai difficoltà a trovare idee valide, ecco i collegamenti pensati per te!

Collegamenti Italiano : M’illumino d’immenso di Giuseppe Ungaretti

: M’illumino d’immenso di Giuseppe Ungaretti Collegamenti Storia: l’assolutismo francese con Re Sole (Luigi XIV)

l’assolutismo francese con Re Sole (Luigi XIV) Collegamenti Inglese: analisi della canzone Here comes The Sun dei Beatles

analisi della canzone Here comes The Sun dei Beatles Collegamenti francese : Versailles

: Versailles Collegamenti Musica: da Oh Sole Mio a La canzone del Sole, canzoni italiane riferite al sole

da Oh Sole Mio a La canzone del Sole, canzoni italiane riferite al sole Collegamenti Tecnologia: energia solare e fonti rinnovabili

energia solare e fonti rinnovabili Collegamenti Scienze: il sole e il sistema solare

il sole e il sistema solare Collegamenti Religione: Il cantico delle creature di San Francesco

Il cantico delle creature di San Francesco Collegamenti Educazione Fisica : il saluto al sole e lo yoga

: il saluto al sole e lo yoga Collegamenti Geografia: Il Paese del Sol Levante (Giappone)

Il Paese del Sol Levante (Giappone) Collegamenti Arte: Claude Monet e il quadro Impressione Levar del sole

TESINA ESAMI TERZA MEDIA

Non perderti tutte le nostre guide su come realizzare la tesina di Terza Media: