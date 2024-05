Tesina sulla donna per l'Esame di Terza Media

TESINA DI TERZA MEDIA SULLA DONNA

L’Esame Terza Media si avvicina sempre di più. Tanti pensieri affollano la tua mente: quale argomento scegliere? Quali collegamenti utilizzare e quali materie inserire? Come impostare il discorso? Di certo non è un’impresa facile, però con il giusto impegno e mettendosi all’opera fin da subito sarà possibile realizzare un ottimo lavoro. Se non hai idee e non sai proprio da dove partire, in questa guida ti daremo alcuni consigli per realizzare una Tesina sulle donne, completa di mappa concettuale da scaricare e collegamenti da inserire. Si tratta di un argomento vastissimo, quindi non molto semplice: occorrerà selezionare il materiale a disposizione e mettere i tasselli al posto giusto in modo da costruire un discorso coerente e ordinato. Vediamo allora come procedere!

Ecco la guida per realizzare una tesina perfetta: Tesina Esame Terza Media: come fare

TESINA TERZA MEDIA SULLE DONNE: COME FARE

La primissima cosa da fare è documentarsi bene sull’argomento: siccome l’argomento “donna” è molto vasto e abbraccia numerosi aspetti, conviene concentrarsi su uno in particolare, altrimenti si rischia di inglobare insieme un sacco di materiale non coerente. Quindi, dopo aver letto qualcosa sulla donna, cercate l’aspetto che più vi colpisce: l’emancipazione femminile, la violenza sulle donne, la donna in carriera, la figura della donna in arte e letteratura e così via. In questo modo farete di certo un lavoro più ordinato!

Fatto ciò, non vi rimane che iniziare a scrivere. Ricordate di inserire prima un’introduzione in cui spiegherete perché avete scelto questo argomento e di cosa andrete a parlare. Suddividete poi le materie in vari capitoli, terminate con una bella conclusione e arricchite il tutto immagini carine.

TESINA SULLE DONNE ESAME TERZA MEDIA: COLLEGAMENTI

A questo punto non ci rimane che darvi qualche piccolo suggerimento sui collegamenti da inserire. Scegliete quelli più appropriati e inseriteli nella tesina nel modo più appropriato possibile. Buon lavoro!

Collegamenti Italiano:

– la figura di Beatrice in Dante

– Foscolo, le Grazie o le odi

– D’Annunzio e le donne

– Sibilla Aleramo, Una donna

– Santa Caterina da Siena

– l’emancipazione femminile e il loro ingresso nel lavoro

– le donne durante conflitti mondiali

– Le suffragette

– Marie Curie

– Margherita Hack

– Il ratto delle Sabine di David

– Raffaello e la Fornarina

– Margaret Ulbrich

– Frida Khalo

– Piccole donne di Louisa M. Alcott

– Jane Austen

– Giovanna d’Arco

– Coco Chanel

– Turandot di Puccini

– le industrie tessili

TESINA TERZA MEDIA SULLE DONNE: MAPPA CONCETTUALE CON ESEMPI DI COLLEGAMENTI

Infine, ecco una bella mappa concettuale con un esempio di collegamenti da utilizzare:

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

