Tesina sulla Follia: percorsi per l'Esame di Terza Media

L’Esame Terza Media si avvicina inesorabilmente: basta perdere tempo, rimboccatevi le maniche e iniziate a pensare a quale argomento trattare nella vostra Tesina! Mettersi subito all’opera è fondamentale, in quanto terminare in tempo il percorso da presentare all’orale significa avere più tempo per ripassare. Dunque, spremete le meningi e ovviamente affidatevi a noi e ai nostri consigli: in questa guida vi forniremo tutte le dritte necessarie per realizzare una Tesina sulla follia, completando il tutto con una bella Mappa Concettuale e i collegamenti da inserire. Forza e coraggio, cominciamo!

Ecco la guida per realizzare una tesina perfetta:

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SULLA FOLLIA: COME FARE

Per prima cosa occorre fare una piccola ricerca (sui libri o su Internet): cos’è la follia? chi ne ha parlato? Documentatevi su tutto, dalle opere letterarie a quelle artistiche, dagli studi scientifici a tutto il resto del sapere. In questo modo avrete un’infarinatura generale sull’argomento, da cui potrete partire scrivendo una bella introduzione.

Impostate la vostra tesina sulla follia in modo originale, cercando di mettere anche del vostro: date una vostra definizione personale sulla follia e analizzatene tutti gli aspetti, posizionando i collegamenti seguendo un filo logico. Per quanto riguarda la struttura della tesina, ricordate di usare un capitolo per ogni materia e rendete il lavoro più interessante arricchendolo con belle immagini. Ultimo consiglio: rileggete, rileggete e rileggete… Non ci devono essere errori se volete fare una bella figura!

TESINA TERZA MEDIA SULLA FOLLIA: COLLEGAMENTI

A questo punto vi chiederete: quali argomenti scegliere per ciascuna materia per una perfetta tesina sulla follia? La scelta non è semplice, in quanto è un argomento su cui si potrebbe spaziare veramente tanto. Quindi, il consiglio è quello di scegliere argomenti che conoscete bene, che vi permettano di alzare il voto e che si colleghino bene tra di loro. Cercate dunque di non fare collegamenti forzati, e ricordate di inserire ciascuna materia seguendo un ordine logico. Ecco i collegamenti che vi consigliamo:

Collegamenti Scienze: il sistema nervoso – le malattie mentali – il medico nazista Josef Mengele

il sistema nervoso – le malattie mentali – il medico nazista Josef Mengele Collegamenti Matematica: Newton – John Nash – Einstein

Newton – John Nash – Einstein Collegamenti Storia: Hitler – Rasputin

Hitler – Rasputin Collegamenti Italiano: Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila

Pirandello, Uno, Nessuno e Centomila Collegamenti Inglese: Lewis Carrol, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie – il cappellaio matto

Lewis Carrol, Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie – il cappellaio matto Collegamenti Arte: Van Gogh

Van Gogh Collegamenti Musica: Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa – Schumann

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SULLA FOLLIA: MAPPA CONCETTUALE

Infine, non dimenticate di completare il vostro percorso con una bella mappa concettuale contenente tutti i collegamenti. Ecco un esempio da scaricare:

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

Dopo la tesina sulla follia, vuoi altri consigli? Preferisci un altro argomento? Niente paura, basta un click: