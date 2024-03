Temi per la tesina di Terza Media: 9 argomenti interessanti

Idee per la tesina di Terza Media

Le settimane passano velocemente e tu stai cominciando a pensare al tuo Esame Terza Media: del resto, le prove si svolgono nel periodo tra l’ultimo giorno di scuola e il 30 giugno, quindi non manca molto. oltre alla prova scritta e a quella orale, non bisogna dimenticare la Tesina, il percorso multidisciplinare con cui inaugurerai ufficialmente la prova orale.

La tesina di terza media ti darà la possibilità non solo di partire da argomenti che hai preparato meglio, ma anche di dimostrare le tue capacità di scrittura, di collegamento e organizzazione delle idee. Per fare un buon lavoro bisogna iniziare a buttare giù qualche idea già nei primi mesi di scuola, così da non arrivare all’esame con l’acqua alla gola.

Chiaramente, il primo passo è quello di cercare degli argomenti per la tesina di terza media interessanti e adatti ai tuoi gusti, nonché a quelli degli insegnanti. Insomma, un argomento originale e facile da approfondire… Per caso le idee scarseggiano? Allora non ti rimane che continuare a leggere e dare un’occhiata agli esempi per la tesina di terza media che trovi qui sotto!

Tesina terza media sull’Intelligenza Artificiale: collegamenti

L’intelligenza artificiale (IA) è un tema affascinante e di grande attualità che può offrire spunti interessanti per una tesina multidisciplinare:

Scienze: cos’è l’intelligenza artificiale e come funziona

cos’è l’intelligenza artificiale e come funziona Geografia: Silicon Valley

Silicon Valley Italiano: crisi dell’io nel Novecento con Pirandello

crisi dell’io nel Novecento con Pirandello Arte: rappresentazioni dell’IA nell’arte digitale e nella cinematografia

rappresentazioni dell’IA nell’arte digitale e nella cinematografia Inglese: “Do Androids Dream of Electric Sheep?” di Philip K. Dick

“Do Androids Dream of Electric Sheep?” di Philip K. Dick Storia: Alan Turing

Tesina terza media su “Harry Potter”: collegamenti

La serie di “Harry Potter”, nonostante sia principalmente una saga letteraria di J.K. Rowling, ha ispirato anche diversi film che continuano a espandere l’universo magico. Questo mondo fantastico offre numerosi spunti per una tesina interdisciplinare:

Geografia: Regno Unito

Regno Unito Italiano: analisi dei temi letterari in “Harry Potter”, come il viaggio dell’eroe, il bene contro il male, l’amicizia e il sacrificio

analisi dei temi letterari in “Harry Potter”, come il viaggio dell’eroe, il bene contro il male, l’amicizia e il sacrificio Musica: analisi della colonna sonora di Harry Potter

analisi della colonna sonora di Harry Potter Storia: analogie tra il regime di Voldemort e i regimi totalitari del XX secolo.

Tesina terza media su “Mare fuori”: collegamenti

La serie TV “Mare fuori” offre un’interessante prospettiva sul mondo del carcere minorile in Italia, toccando temi come la giustizia, la redenzione e le seconde possibilità. Ecco alcuni possibili collegamenti interdisciplinari:

Scienze: la psicologia dell’adolescenza

la psicologia dell’adolescenza Geografia: la Campania

la Campania Italiano: Silvio Pellico con “Le mie Prigioni”

Silvio Pellico con “Le mie Prigioni” Inglese: Charles Dickens con “Oliver Twist”

Charles Dickens con “Oliver Twist” Arte: l’arte come forma di riscatto e terapia nei contesti carcerari

l’arte come forma di riscatto e terapia nei contesti carcerari Musica: storia del rap in Italia

storia del rap in Italia Storia: la questione meridionale

Tesina terza media sui gatti: collegamenti

I gatti o altri animali domestici e non potrebbero diventare un simpatico argomento per la tua tesina. Ecco qualche collegamento:

Scienze : il gatto

: il gatto Storia : il XIX secolo, quando il gatto diventa animale domestico

: il XIX secolo, quando il gatto diventa animale domestico Italiano : Pascoli, La gatta

: Pascoli, La gatta Inglese : Shakespeare, Enrico V

: Shakespeare, Enrico V Francese : Baudelaire, associazione tra gatto e donna

: Baudelaire, associazione tra gatto e donna Arte: Pierre Auguste Renoir, Woman with a cat

Tesina sul Sogno per la terza media: collegamenti

Il tema dei sogni offre un vasto campo di esplorazione interdisciplinare, toccando aspetti che vanno dalla psicologia alla letteratura, dalla scienza alla filosofia. Ecco alcuni possibili collegamenti per una tesina sui sogni:

Scienze: l’interpretazione scientifica dei sogni

Geografia: luoghi del mondo associati ai sogni, come la Valle della Luna in Cile o l’Ayers Rock in Australia

Italiano: “Il Sogno” di Giacomo Leopardi

Inglese: “Il sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare.

Arte: Salvador Dalí e René Magritte

Storia: il Sogno Americano, la nascita e lo sviluppo

Tesina terza media sulla Mela: collegamenti

La mela o qualsiasi altro frutto potrebbero essere un argomento curioso da portare all’orale di terza media. Il trucco è ovviamente trovare i collegamenti giusti:

Scienze: la mela

la mela Geografia: New York, la grande mela

New York, la grande mela Tecnologia: la Apple

la Apple Italiano: Calvino, La ragazza mela

Calvino, La ragazza mela Arte : Magritte

: Magritte Inglese: i Celti e la leggenda della mela

Tesina esame terza media sul Fantastico: collegamenti

La fantasia è sempre un’ottima soluzione! Ecco qui come collegare questo argomento:

Italiano : Calvino

: Calvino Storia : Hitler e la fantasia sullo spazio vitale

: Hitler e la fantasia sullo spazio vitale Scienze : i sogni

: i sogni Inglese: Tolkien, Il signore degli anelli

Tolkien, Il signore degli anelli Arte: Gaudì

Tesina terza media sul cuore: collegamenti

Il cuore è un argomento toccato tantissimo in ambito artistico e letterario, dunque offre innumerevoli spunti per vari collegamenti:

Scienze: il cuore

il cuore Italiano : Edmondo de Amicis, Cuore

: Edmondo de Amicis, Cuore Inglese : Conrad, Cuore di tenebra

: Conrad, Cuore di tenebra Francese : Verlaine, Piange nel mio cuore

: Verlaine, Piange nel mio cuore Arte: Frida Kahlo, Frida allo specchio

Tesina terza media: tutte le dritte

