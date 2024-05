Tesina Terza Media sul Viaggio: collegamenti e mappa concettuale

Sei in Terza Media e stai già pensando all’Esame Terza Media e a quale argomento portare per la Tesina? Le tematiche sono tantissime, ma devi scegliere bene quella più adatta a te, analizzando un po’ i tuoi gusti, le tue materie preferite e gli argomenti che durante l’anno scolastico ti sono piaciuti di più.

In questa guida ti daremo qualche dritta per realizzare una perfetta tesina di terza media sul viaggio, con qualche piccolo suggerimento sui collegamenti da inserire e una bella mappa concettuale da scaricare!

TESINA ESAME TERZA MEDIA SUL VIAGGIO: COME IMPOSTARLA

La prima cosa da fare, una volta stabilito l’argomento da portare, è procurarsi tutto il materiale: nella fase di ricerca fai un giretto su Internet e consulta tutto il materiale che trovi sul viaggio. Stabilisci gli argomenti da inserire per ogni materia e fai un piccolo specchietto iniziale per organizzare la disposizione delle discipline.

ESAME TERZA MEDIA, TESINA SUL VIAGGIO: COLLEGAMENTI

Se hai qualche dubbio sui collegamenti da inserire, ecco qualche piccolo suggerimento:

Collegamenti Geografia: America

America Collegamenti Storia: il Neocolonialismo – Migrazioni verso l’America

il Neocolonialismo – Migrazioni verso l’America Collegamenti Italiano: Sciascia, Il lungo viaggio

Sciascia, Il lungo viaggio Collegamenti Arte: Paul Gauguin

Paul Gauguin Collegamenti Inglese: Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver

Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver Collegamenti Francese : Baudelaire, Le voyage (I fiori del male)

: Baudelaire, Le voyage (I fiori del male) Collegamenti Musica : il Jazz

: il Jazz Collegamenti Tecnologia: i mezzi di trasporto

i mezzi di trasporto Collegamenti Scienze: la deriva dei continenti

TESINA SUL VIAGGIO: MAPPA CONCETTUALE PER L’ESAME TERZA MEDIA

Bene, una volta che hai impostato la tesina e scelto i collegamenti non ti resta che scrivere e successivamente realizzare una bella mappa concettuale. Ecco un esempio da scaricare:

TESINA TERZA MEDIA: I NOSTRI CONSIGLI

