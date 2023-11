In attesa di conoscere le date esatte del TOLC MED 2024, previsto comunque nei mesi di febbraio e aprile, le università private hanno iniziato a pubblicare i bandi per le iscrizioni ai loro test di ammissione per medicina.

Chi vuole iscriversi alla Facoltà di Medicina, infatti, oltre al TOLC MED per l’ammissione agli atenei pubblici, ha la possibilità anche di partecipare anche ai test d’ingresso nelle università private quale ad esempio l’Humanitas University, che ha appena pubblicato il proprio bando.

I test di medicina 2024 dell’Humanitas University si svolgeranno online nelle seguenti date:

2 febbraio 2024

Prima sessione alle 10:30

Seconda sessione alle 13:30

Prima sessione alle 10:30 Seconda sessione alle 13:30 8 marzo 2024

Prima sessione alle 10:30

Seconda sessione alle 13:30

Tali date sono valide sia per i candidati dell’Unione Europea che per quelli extra-UE.

Gli studenti che aspirano a diventare medici possono scegliere di partecipare a una o entrambe le sessioni per ogni data. È permesso anche agli studenti del quarto anno delle scuole superiori di sostenere il test, e la classifica finale verrà determinata dal miglior punteggio ottenuto tra tutte le prove sostenute.

Humanitas Test Medicina 2024: come e quando iscriversi

Le iscrizioni per il test di medicina 2024 all’Humanitas sono aperte dal 30 ottobre 2023 fino al 24 gennaio 2024. I candidati hanno la possibilità di prenotare la partecipazione per entrambe le sesioni, iscrivendosi separatamente per le date di febbraio e marzo. Coloro che si iscrivono dopo il 24 gennaio ma prima del 28 febbraio 2024 potranno partecipare solo alle sessioni di marzo.

L’iscrizione al test Medicina Humanitas 2024 si articola in quattro fasi:

Registrazione online sul portale web dell’Humanitas University Iscrizione al test di ammissione Selezione delle sessioni d’esame a cui si vuole partecipare Pagamento della tassa di iscrizione

Bando Humanitas Medicina 2024

Per comprendere al meglio la struttura del test, le modalità di svolgimento e le istruzioni per l’iscrizione si consiglia di leggere attentamente il Bando Humanitas Medicina 2024 che per comodità vi alleghiamo di seguito (fonte: sito ateneo).