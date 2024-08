Vacanze al mare: consigli su dove andare

L’estate è ufficialmente iniziata e nonostante il tempo ci stia facendo letteralmente penare, la nostra mente viaggia comunque verso la spiaggia, il mare e il sole. State organizzando una vacanza al mare ma ancora siete indecisi sulla meta da scegliere? Non sapete se rimanere in Italia o raggiungere una delle tante zone marittime all’estero? Ci pensiamo noi a risolvere tutti i vostri dubbi! In questa speciale guida vi forniremo tutti i consigli per trascorrere una vacanza meravigliosa e divertirsi insieme agli amici.

Leggi il nostro speciale su come risparmiare: Viaggi low cost

Come organizzare una vacanza al mare: consigli

Prima di passare ai consigli un po’ più pratici vi diamo alcune dritte per la fase di organizzazione. Per prima cosa dovete essere tutti d’accordo, altrimenti rischiate di litigare in un periodo in cui dovete invece rilassarvi e basta. Fate dunque una lista delle mete, stabilite se rimanere in Italia o andare all’estero, fissate un budget. Potete quindi cominciare a dare un’occhiata sui siti di viaggi e cercare le offerte e i pacchetti giusti, magari che includano volo e hotel. Dovrete pensare a tutto nei minimi dettagli: come spostarvi, dove mangiare, se è il caso di prendere un ombrellone in affitto e così via. In questo modo avrete un quadro generale sulle spese e riuscirete a risparmiare qualche spicciolo che userete per acquistare qualche souvenir.

Per saperne di più: Vacanze al mare low cost: mete più economiche

Vacanze in Italia al mare, mete

Bene, passiamo ora alle mete da scegliere. Preferite rimanere in Italia? Le località balneari sono davvero tante da Nord a Sud. C’è l’imbarazzo della scelta, ma noi proviamo a darvi qualche suggerimento:

Cefalù, Sicilia: le spiagge siciliane sono tutte meravigliose, ma Cefalù è una località davvero incantevole con le sue acque cristalline e il panorama mozzafiato. Caminia, Calabria: l’incantevole spiaggia sul litorale ionico è ricca di insenature suggestive e offre ai turisti acque pulitissime e spiagge dorate. Palinuro, Campania: lo spettacolo visivo è incredibile e la spiaggia è costellata da grotte e insenature. Cattolica, Emilia Romagna: l’offerta turistica è soddisfacente da tutti i punti di vista e la giornata in spiaggia è spesso allietata da una simpatica animazione. Fetovaia, Isola d’Elba: tra le più belle spiagge dell’isola, offre ai turisti sabbia bianchissima e acque limpide.

Scopri anche: 15 spiagge più belle d’Italia

Vacanze al mare all’estero: consigli

Preferite invece andare all’estero? Le mete sono tantissime, per cui basta solo scegliere quanto andare lontano o quale luogo in particolare visitare. Ecco alcuni consigli:

Ramla Bay, Gozo (Malta): si tratta della spiaggia dalla sabbia rossa, una delle più belle del Mediterraneo.

si tratta della spiaggia dalla sabbia rossa, una delle più belle del Mediterraneo. Maya Bay (Thailandia): si tratta di un vero e proprio spettacolo della natura, in cui le spiaggette sono contornata da enormi scogliere.

si tratta di un vero e proprio spettacolo della natura, in cui le spiaggette sono contornata da enormi scogliere. Cala Mitjana, Minorca: nell’isola di Minorca c’è questa meravigliosa spiaggetta raggiungibile a piedi e circondata da cespugli, pini e scogliere.

nell’isola di Minorca c’è questa meravigliosa spiaggetta raggiungibile a piedi e circondata da cespugli, pini e scogliere. Bondi Beach (Australia): spiaggia paradisiaca vicino a Sidney adatta agli amanti del surf.

spiaggia paradisiaca vicino a Sidney adatta agli amanti del surf. Belle Mare (Mauritius): la spiaggia che si affaccia sull’Oceano Indiano è circondata da una splendida barriera corallina.

Pacchetti Vacanze All Inclusive: vacanze al mare

Volete davvero risparmiare per le vostre vacanze? Allora vi consigliamo dare un’occhiata sui siti di viaggi e cercare pacchetti vacanze con cui potrete partire a prezzi davvero convenienti. Occhio anche alle offerte last minute: si tratta di promozioni dell’ultimo minuto che propongono viaggi a prezzi davvero convenienti. Non vi rimane che cercare, cercare e cercare… Troverete la soluzione più adatta a voi!

Per saperne di più: Migliori app per Vacanze Last Minute