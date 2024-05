Il distributore automatico di penne e fogli: ecco l’innovativa idea di una scuola di Aosta

La frequente mancanza di materiale scolastico è stata risolta con la progettazione e lo sviluppo di un innovativo distributore automatico. Un’esperienza educativa che unisce pratica e teoria di diverse materie di studio.

Risolvere comuni problemi pratici all’interno delle scuole migliora l’esperienza degli studenti e li prepara anche per le sfide future. È questo lo spirito con cui l’Istituto Isitip Manzetti di Aosta ha sviluppato un distributore automatico di prodotti di cancelleria, un’iniziativa che mira in primo luogo a fornire soluzioni concrete, ma anche a promuovere una mentalità orientata al problem solving tra gli studenti.

La collaborazione e l’impegno degli studenti

Il progetto, noto come ‘La macchina del Manzetti’, è stato realizzato grazie all’impegno degli insegnanti Gianluca Naccarato e Picchiottino Roberto e degli studenti della 5° B del corso It (Informatica e telecomunicazioni), in collaborazione con un’azienda specializzata in distributori automatici. Sono stati in primis proprio gli studenti, però, a identificare la mancanza ricorrente di materiali di cancelleria all’interno della scuola come una sfida da affrontare; da qui la decisione di provare a sviluppare una soluzione innovativa.

Il distributore automatico per prodotti di cancelleria

Il distributore automatico offre una vasta gamma di prodotti, tra cui fogli protocollo, penne, matite, evidenziatori e altro ancora, per soddisfare le esigenze quotidiane degli studenti e del personale scolastico. Per rendere l’accesso ai prodotti più semplice e intuitivo, è stato creato anche un sito internet dedicato che funge da piattaforma centrale per gli utenti, fornendo informazioni dettagliate sui prodotti disponibili e sulle modalità di acquisto.

Coinzetti: la moneta del distributore

Il distributore funziona tramite i ‘Coinzetti’, dei gettoni che fungono da moneta per la distribuzione dei prodotti. Gli studenti possono ottenere i ‘Coinzetti’ rivolgendosi alla 5° B del corso It che ha sviluppato il progetto, dove riceveranno anche un gadget personalizzato. Questo sistema non solo agevola l’accesso ai materiali di cancelleria, ma offre anche agli studenti un’esperienza pratica di gestione economica e imprenditoriale.

Un’esperienza formativa completa

Come riportato da Ansa, la scuola ha supportato e creduto molto nell’iniziativa: “Nel progetto di creazione di Macchinzetti, ogni studente coinvolto ha giocato un ruolo fondamentale nel processo. Tutti hanno avuto l’opportunità di applicare le loro conoscenze pratiche nell’informatica, nella logistica, nel design e nella gestione economica, arricchendo così il loro bagaglio di competenze con una comprensione pratica e tangibile dei concetti appresi in classe. Infine, questa esperienza ha stimolato la creatività e l’innovazione, incoraggiando gli studenti a pensare in modo imprenditoriale e a sviluppare nuove idee per affrontare le sfide future”.

Il distributore automatico di prodotti di cancelleria dell’Istituto Isitip Manzetti rappresenta non solo una soluzione pratica a una problematica quotidiana, ma anche un esempio di come l’educazione pratica e orientata al problem solving possa preparare gli studenti per il successo futuro. Con iniziative innovative come questa, le istituzioni educative possono promuovere un ambiente di apprendimento dinamico e stimolante, in cui gli studenti possono sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo reale.