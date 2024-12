In una scuola inglese è stato avviato un corso sugli e-sports

In una scuola inglese si studiano gli e-sport

Avreste mai pensato di poter prendere un diploma… giocando ai videogiochi? Alla Countesthorpe Academy, nel Leicestershire, è realtà. Questa scuola inglese ha avviato un corso dedicato agli e-sport, dove i videogiochi non sono solo un passatempo, ma un’opportunità di studio e futuro. Gli studenti imparano le strategie di gioco, la gestione dello stress in competizione, e persino le basi di marketing e management legate al settore. Insomma, si preparano per un mondo sempre più digitale. Scopriamone di più.

E-sports a scuola, cosa prevede il corso

Quali sono le premesse di questo corso? Alla Countesthorpe Academy, si ha l’opportunità di immergersi nel mondo degli e-sport in una arena di gioco da 26 postazioni. All’interno della quale è possibile sviluppare competenze pratiche e strategiche che aprono le porte al settore, sia tramite apprendistati che attraverso l’istruzione superiore.

Il corso BTEC Level Three, approvato dalla British Esports Association, è riconosciuto dai datori di lavoro e prepara per ruoli di vario tipo. Ad iniziare da quello di giocatore professionista, allenatore di squadra, organizzatore di eventi. Ma anche, più praticamente, montatore video, fotografo o data analyst. La scuola garantisce un supporto dedicato per raggiungere il proprio potenziale.

Un settore in espansione con molte opportunità di lavoro

Alla Countesthorpe Academy, il progetto e-sport è stato sviluppato grazie a Emily Coulson, Lead Practitioner del LiFE Trust e creatrice di contenuti per Cloud 9. La quale, come riporta il sito ufficiale dell’accademia, ha dichiarato che l’idea del corso deriva dal fatto che quello degli e-sport sia un settore in costante espansione, con opportunità di lavoro in ogni angolo del mondo. Secondo Coulson “questo settore globale genera più soldi dell’industria cinematografica di Hollywood!”

Dentro i locali della scuola gli studenti possono contare su un ambiente innovativo e motivante, progettato per prepararli a costruire carriere nelle professioni emergenti che li appassionano. Tra le novità dell’accademy a tema e-sports c’è anche il nuovo corso Btec Esports.

Altre scuole che offrono corsi sugli e-sport

Contrariamente a quanto si pensi, la Countsthorpe academy non è la sola a offrire corsi di questo tipo. L’Università del Suffolk è stata tra le prime nell’Inghilterra orientale a lanciare un nuovo corso di laurea triennale in e-sport all’avanguardia. Il Confetti Institute of Creative Technologies, parte della Nottingham Trent University, ha lanciato una laurea triennale in produzione di e- Sport. La Staffordshire University ha introdotto la prima laurea in e- port nel Regno Unito, unitamente ad un Master incentrato sugli aspetti aziendali e di gestione degli eventi che orbitano intorno al mondo dei giochi elettronici.

Cosa sono gli e-sports

Dopo averne tanto parlato, un cenno meritano gli e-sport, o sport elettronici, competizioni organizzate di videogiochi che coinvolgono giocatori singoli o squadre professioniste. Si tratta, come anche sottolineato da Emily Coulson, di un fenomeno globale in rapida crescita, che ha trasformato il semplice passatempo videoludico in una forma di intrattenimento e business multimiliardario. Gli e-sport comprendono una serie infinita di giochi: dagli sparatutto a quelli di strategia in tempo reale, dalle simulazioni sportive ai giochi di ruolo.

Le competizioni si svolgono sia online che dal vivo in grandi arene, alle volte trasmesse in streaming su piattaforme come Twitch e YouTube. Oltre che i giocatori, il settore coinvolge allenatori, analisti, organizzatori di eventi, produttori di contenuti e sponsor. Oltre quanto appena detto, e checché se ne pensi, agli sport elettronici è anche riconosciuto il pregio di aiutare a sviluppare abilità come quella riguardante il lavoro di squadra, la strategia e la gestione dello stress.

Leggi anche:

Foto apertura di Ryutaro Tsukata