Iscrizione scuola superiore 2025/26: entro quando si fa?

E’ tempo di pensare all’iscrizione alla scuola superiore per il 2025/26

Anche se non sono ancora iniziate le vacanze di Natale 2024, ci troviamo già a dover pensare all’iscrizione alla scuola superiore per l’anno scolastico 2025/26. Momento fatidico per famiglie e studenti, mentre ci si avvicina al momento clou è fondamentale avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole. Ma, soprattutto, entro i termini previsti. In questo articolo vediamo quali sono, e quali modalità rispettare specie alla luce del fatto che il Ministero dell’istruzione e del merito ha da poco fornito alcune indicazioni a riguardo.

Quali sono i termini

Iniziamo subito col dire che le iscrizioni si potranno effettuare online dal 8 al 31 gennaio 2025. I genitori dovranno utilizzare la piattaforma Unica per iscrivere i ragazzi alle classi prime delle scuole primarie, medie e superiori statali. Sarà possibile iscriversi anche ai percorsi di formazione professionale e alle scuole paritarie che hanno scelto di aderire alla modalità online. Se non l’avete mai utilizzata, la Piattaforma Unica è il sistema online utilizzato per gestire le iscrizioni scolastiche nella nostra penisola. È un servizio centralizzato che semplifica l’intero processo, rendendolo più veloce e trasparente.

Per accedere, è necessario essere in possesso di un account SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di una CIE (Carta di Identità Elettronica). Una volta entrati nel portale, si può scegliere la scuola e compilare il modulo di iscrizione, seguendo passo dopo passo le istruzioni. Il sito permette di fare tutto in modalità digitale, senza la necessità di recarsi fisicamente a scuola. Inoltre, permette anche di seguire lo stato della domanda e di ricevere conferme in tempo reale.

L’accesso alla piattaforma è disponibile dal sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, che fornisce anche tutte le indicazioni per le iscrizioni.

Le eccezioni

Esistono alcune eccezioni rispetto alla possibilità di effettuare l’iscrizione alla scuola superiore online. Il sito del Miur riporta, infatti, che restano escluse le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia, alle scuole di Valle d’Aosta, Trento e Bolzano, nonché le iscrizioni a specifici percorsi dettagliati nell’annuale nota emanata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Queste vanno consegnate direttamente presso la segreteria della scuola in formato cartaceo.

Iscrizione scuola superiore 2025/26: i passaggi

Per iscrivere i propri figli alla scuola tramite la Piattaforma Unica, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono seguire alcuni passaggi.

Si inizia selezionando la scuola d’interesse attraverso il servizio “Scuola in Chiaro”, dove è possibile consultare il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale per fare una scelta informata. Successivamente, si può accedere all’area riservata della Piattaforma Unica utilizzando le credenziali in proprio possesso.

Dall’8 gennaio 2025, a partire dalle ore 8:00, è possibile compilare e inviare la domanda online entro e non oltre le 20:00 del 31 gennaio 2025. Una volta accettata quest’ultima, i genitori dovranno inviare la documentazione richiesta dalla scuola tramite la sezione “ComUnica” della Piattaforma Unica, se utilizzata dalla scuola stessa. Il sistema invia notifiche in tempo reale riguardo lo stato della domanda tramite l’email e l’app IO. L’esito dell’iscrizione verrà comunicato attraverso la piattaforma, l’app e via email.

La domanda di iscrizione alla prima classe di una scuola superiore può essere presentata a una sola scuola, con la possibilità di indicare, come alternativa, fino a due scuole in aggiunta. Se, a causa della disponibilità limitata di posti, dovessero arrivare più domande rispetto ai posti nella scuola scelta, le domande non accolte verranno indirizzate alle scuole indicate come seconde e terze opzioni. In questo caso, il sistema di iscrizioni online avviserà i genitori tramite email che la domanda è stata trasferita a una delle scuole alternative scelte.

