Papa Francesco, lutto nazionale fino a sabato: un minuto di silenzio al rientro nelle scuole

La salma di Papa Francesco è esposta nella Basilica di San Pietro dal 23 al 25 aprile per l’ultimo saluto dei fedeli. La bara, traslata questa mattina dalla cappella di Casa Santa Marta, sarà visitabile secondo orari prestabiliti che permetteranno a milioni di persone di rendere omaggio al Pontefice. In questo clima di profondo cordoglio, il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, una misura che sottolinea l’importanza storica e spirituale della figura papale nel contesto italiano.

Questa decisione si inserisce in una tradizione già seguita per altri Pontefici come Pio XII nel 1958, Giovanni XXIII nel 1963, Paolo VI nel 1978 e Giovanni Paolo II nel 2005, evidenziando il legame profondo tra l’Italia e il Vaticano, particolarmente significativo per le giovani generazioni che hanno conosciuto la figura carismatica di Papa Francesco.

I funerali

Gli orari per l’ultimo saluto al Pontefice sono stati organizzati in modo da permettere la massima partecipazione dei fedeli. La salma sarà visitabile mercoledì dalle 11 a mezzanotte, mentre giovedì l’orario verrà esteso dalle 7 a mezzanotte. Venerdì l’accesso sarà consentito dalle 7 alle 19.

Il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, durante i quali le bandiere sugli edifici pubblici rimarranno a mezz’asta e le autorità eviteranno impegni sociali, eccetto eventi di beneficenza. Nonostante il lutto, questi giorni sono considerati lavorativi, con scuole, negozi e uffici aperti regolarmente.

È previsto un minuto di silenzio alle 10 del giorno del funerale in tutti gli uffici e nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, o nel primo giorno di apertura dopo le esequie.

Commemorazione alla Camera dei Deputati

Nel pomeriggio di oggi, la Camera dei Deputati ha tenuto una solenne commemorazione congiunta tra i due rami del Parlamento per ricordare il Pontefice. Durante la cerimonia sono intervenuti i presidenti Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, con la partecipazione attesa di un rappresentante del governo, verosimilmente la premier Giorgia Meloni.

Sul fronte organizzativo, il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano stanno coordinando con attenzione i preparativi per i funerali fissati per sabato 27 aprile. Per agevolare la partecipazione della popolazione, stimata tra 200 e 250mila persone, saranno installati maxi-schermi in diverse piazze della capitale, consentendo così a tutti di seguire questo momento storico di commiato.

Partecipazioni e reazioni internazionali

L’evento funebre del Pontefice vedrà la partecipazione di numerosi leader mondiali che giungeranno a Roma nelle prossime ore. Il presidente americano Donald Trump ha confermato la sua presenza, programmando l’arrivo per venerdì insieme alla first lady Melania. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ufficializzato la sua partecipazione alle esequie, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha comunicato che non prenderà parte alla cerimonia, evidenziando le persistenti tensioni geopolitiche.

Particolarmente notato dagli osservatori internazionali è il silenzio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La Cina ha espresso le proprie condoglianze solo dopo 24 ore dall’annuncio della morte, riflettendo la complessità delle relazioni diplomatiche con il Vaticano. In questo contesto delicato, Taiwan ha annunciato l’invio di una propria delegazione ufficiale, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alle dinamiche diplomatiche che circondano l’evento.