La parte migliore di me di Ultimo: testo e significato

“La parte migliore di me”, il nuovo brano di Ultimo

E’ uscito allo scoccare della mezzanotte “La parte migliore di me” il nuovo brano di Ultimo, il cui testo e significato vi sveliamo in questo articolo anche se, e non è un mistero, si tratta di una canzone dedicata al figlio in arrivo. Il primo per la coppia la cui nascita, insieme a Jacqueline Luna Di Giacomo, Ultimo sta aspettando a New York. E per la quale manca ormai pochissimo.

Il testo di “La parte migliore di me”

Questo è il testo del brano, pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe.

Avrai preso da me se fuggirai dalla vita

Se ti perderai nel cuore di una sconosciuta

Non ti parlo ma scrivo, ti scrivo e riscrivo

Perché è dolce il pensiero che ci sei e non ti vedo

E avrai preso da lei se sarai spesso contento

Se nel dubbio sorridi e non porterai un ombrello

Se cammini e nel mentre non ti guardi intorno

perché il mondo per te è solo quello che hai dentro

Avrai preso da me se dormirai spesso male

Se ti sveglierai presto senza sapere bene

se quella sensazione è normale sentirla

O sei solo tu che al mondo riesci ad averla

E avrei preso da lei se ti perdonerai spesso

Se avrai voglia di un film quando ti sentirai stanco

Iniziare a vederlo e lasciarsi stupire

Avrai preso da me se dormirai sul finale

Avrai preso da me, avrai preso da lei

Ho un labirinto nel cuore

Mi sa che sei tu la direzione perfetta per non perdermi più

E avrai preso da me, avrei preso da lei

Voglio lasciarti la parte migliore di me

E posso farlo soltanto qui dentro perché

Sei dentro questa canzone e dentro questa canzone

Io sono con te, con te, con te

Avrai preso da me se a scuola sarai distratto

Non ti auguro niente anzi ti auguro tutto

Scusa la confusione ma è bello così

Ho un labirinto nel cuore

E ti immagino qui, a regalarmi parole, risate

Anche pianti

Ma solo per me, vorrei prenderti il cielo, foreste, dipinti

Pregherò perché tu possa sempre sentirti

Avrai preso da me, avrai preso da lei

Ho un labirinto nel cuore

Mi sa che sei tu la direzione perfetta per non perdermi più

E avrai preso da me, avrei preso da lei

Voglio lasciarti la parte migliore di me

E posso farlo soltanto qui dentro perché

Io vivo nelle canzoni, dentro questa canzone

Tu vivi con me, con me, con me

Tu vivi con me, con me, con me.

Il significato di “La parte migliore di me”

Il brano è una chiara e tenera dedica al figlio che sta per nascere, pervasa da un senso di intima connessione e di riflessione su quelle che saranno le caratteristiche che Ultimo come padre, e Jacqueline come madre, trasmetteranno al piccolo. In ogni verso l’artista descrive ciò che il bimbo potrebbe “prendere” dall’uno e dall’altra.

“Avrai preso da me se dormirai spesso male Se ti sveglierai presto senza sapere bene se quella sensazione è normale sentirla O sei solo tu che al mondo riesci ad averla”.

Dalla mamma potrebbe ereditare la serenità, la visione ottimista, la capacità di sorridere (nel dubbio) e di non guardarsi intorno mentre cammina “perché il mondo per te è solo quello che hai dentro”. Ma non solo: “Avrai preso da lei se ti perdonerai spesso Se avrai voglia di un film quando ti sentirai stanco”.

Significativo è il verso “Ho un labirinto nel cuore, Mi sa che sei tu la direzione perfetta per non perdermi più”, che sottolinea una ricerca interiore, una complessità emotiva che il cantante riconosce in sé, suggerendo che l’amore per il figlio rappresenta la “direzione perfetta” per non perdersi più. Nel brano Ultimo immagina già come sarà la vita con il piccolo “ti immagino qui, a regalarmi parole, risate Anche pianti”.

Infine, dal brano emerge la promessa di lasciare la parte migliore di sé al bimbo in arrivo. Ma può farlo solo in questa canzone (E posso farlo soltanto qui dentro) perché “Sei dentro questa canzone e dentro questa canzone, Io sono con te”.

